Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Подмосковья на 2026–2028 годы

В региональный парламент поступил проект трехлетнего бюджета Подмосковья — он был внесен губернатором Московской области. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, детально прорабатывать каждую статью бюджета депутаты приступят после его принятия к рассмотрению на заседании, намеченном на 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Нас ждет большая кропотливая работа — поправки будут вносить все комитеты и фракции. Важно убедиться, что каждая статья бюджета отражает цели и задачи Подмосковья на ближайшие три года. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания, чтобы наши жители могли высказать свое мнение. Все замечания и предложения будут рассмотрены», — отметил Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что новый бюджет — бюджет роста и возможностей, которые удается реализовывать, наращивая потенциал региона даже в условиях санкций.

«Планируем, что доходная часть будет порядка 1,3 трлн. рублей. Расходная — тоже свыше 1,3 трлн. рублей. Это позволяет нам, несмотря на внешнее давление, выполнить все социальные обязательства», — привел данные Игорь Брынцалов.

Парламентарий добавил, что в целом продолжится развитие социальной сферы, в том числе строительство школ, детских садов, поликлиник, а также поддержка бизнеса, привлечение инвестиций в регион.

«И, конечно, наша главная задача и святая обязанность — поддерживать защитников Родины и их семьи. Мы продолжаем совершенствовать законодательство, чтобы учитывать интересы участников специальной военной операции. Активное взаимодействие идет по линии филиала фонда „Защитники Отечества“ и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Постоянно встречаемся и советуемся с воинами. Речь идет о трудоустройстве, реабилитации, обучении, различных льготах и выплатах. Все должно работать и реально помогать нашим героям», — сказал Игорь Брынцалов в завершении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.