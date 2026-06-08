Мособлдума поддержала 650 соцработников в Подмосковье

Около 650 социальных работников в Московской области воспользовались дополнительными мерами поддержки, введенными на законодательном уровне. Самой востребованной стала ежемесячная выплата на аренду жилья, которую получают 612 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В России 8 июня отмечается День социального работника — профессиональный праздник специалистов, помогающих людям в сложных жизненных ситуациях.

«В Московской области на законодательном уровне были введены дополнительные меры поддержки для социальных работников. Одна из самых востребованных — ежемесячная денежная выплата на аренду жилья. Сегодня такую поддержку получают 612 социальных работников», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что вторым направлением стало привлечение молодых специалистов. С 2024 года выпускники, впервые трудоустроившиеся в учреждения социального обслуживания, получают единовременную выплату: 50 тыс. рублей при приеме на работу и 100 тыс. рублей по окончании второго года. Этой мерой воспользовались 33 человека.

Кроме того, в регионе реализуется проект «Приведи друга». Сотрудники рекомендуют знакомых на востребованные вакансии и получают поощрение, если кандидат успешно проходит испытательный срок. Благодаря проекту в систему социального обслуживания привлечены 145 работников, из них 14 — в 2026 году.

Ежемесячная выплата на аренду жилья предоставляется специалистам, не имеющим жилья в Московской области. Ее размер составляет от 20 до 30 тыс. рублей, подать заявление можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.