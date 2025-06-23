Мособлдума планирует ограничить продажу алкоголя в общепите во дворах МКД

Мособлдума в ходе ближайшего заседания, которое пройдет 26 июня, планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении реализации алкоголя в общепите. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В 2024 году федеральный закон дал субъектам РФ право ограничивать продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Большинство регионов уже воспользовались этим правом и ввели у себя соответствующие запреты. Подмосковье — не исключение. С 1 сентября в Московской области в общепите в МКД будет запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 08:00», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что по просьбам жителей ввели с 1 сентября дополнительные ограничения — магазины с выходом во двор больше не смогут реализовывать спиртное.

«Однако мы видим потенциальные риски и сигналы с мест: освободившиеся после закрытия магазинов помещения могут занять псевдокафе. Наш законопроект как раз и направлен на то, чтобы закрыть подобные лазейки. Поэтому здесь мы идем на опережение, чтобы этого не допустить», — пояснил спикер регионального парламента.

В частности, законопроект предусматривает, что продажа алкоголя в общепите будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Речь идет про те заведения, которые расположены в МКД со входом во двор.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Он заявил, что дворы — это не место для алкоголя и шумных компаний. Это пространство, где гуляют дети, где отдыхают пенсионеры, где мамы с колясками могут спокойно пройти вечером.

«Псевдокафе же превращаются в очаги антисоциального поведения: шум, мусор, пьяные конфликты, а порой и правонарушения. Недопустимо, чтобы наши дети видели это каждый день. Поэтому мы должны пресечь любые попытки обойти закон», — заявил парламентарий.

«Весь принятый нами комплекс мер направлен на то, чтобы создать для наших жителей, и особенно для семей с детьми, безопасную, комфортную атмосферу, прежде всего в зоне жилой застройки, во дворах многоквартирных домов. Это часть комплексной стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем», — добавил Игорь Брынцалов.

Заседание Мособлдумы пройдет 26 июня в 11:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.