Мособлдума откроет осеннюю сессию 18 сентября

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что одна из приоритетных тем в работе предстоящей сессии — инфраструктура ЖКХ. «Продолжается масштабная программа модернизации всей системы. Основная часть работ приходится на этот год — это около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов и почти 400 км теплосетей». В ходе заседания будет рассмотрен вопрос об утверждении допсоглашения к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения в Сергиево-Посадском округе.

Приоритетом работы Мособлдумы остается также поддержка участников СВО и их родных. «В Год защитника Отечества мы продолжаем наращивать меры поддержки воинов и их близких. В эту сессию продолжим совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало запросам наших героев», — сказал Игорь Брынцалов.

Одно из ключевых направлений в помощи бойцам — поддержка в части трудоустройства. Законом Мособлдумы были установлены квоты для трудоустройства ветеранов боевых действий. На заседании планируется рассмотреть вопрос о проведении конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области».

Игорь Брынцалов подчеркнул, что также в ближайшей перспективе Мособлдума сосредоточится на вопросах демографии. Это задача, поставленная Президентом.

«Профильный Комитет подготовил ряд законопроектов, которые касаются профилактики абортов, дополнительных выплат студенткам ссузов и вузов, которые стали мамами. Также предлагается расширить условия получения выплаты на школьную форму для подмосковных многодетных семей. И будет правильно, если у нас появится новый праздничный день — День многодетной семьи. Все эти законопроекты мы рассмотрим в осеннюю сессию», — отметил Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья отметил, что в нынешнем году будет запущена новая мера поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1 200 — 1 300 детей ежегодно остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.