Мособлдума обсудила введение туристического налога в Подмосковье

Комитет Мособлдумы провел круглый стол о правовых и практических аспектах введения туристического налога в Московской области. Участники обсудили ставки, льготы и администрирование нового платежа, который действует с 1 января 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Круглый стол прошел в региональном парламенте по инициативе комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. В обсуждении приняли участие представители министерств культуры и туризма, экономики и финансов Подмосковья, управления ФНС по Московской области, Российского союза туриндустрии, торгово-промышленной палаты, муниципалитетов и бизнеса.

Председатель комитета Линара Самединова напомнила, что ранее курортный сбор устанавливался федеральным законом, а регион определял территорию эксперимента и размер платежа, который не превышал 100 рублей. С 1 января 2026 года в Подмосковье введен туристический налог. Он действует в 55 муниципальных образованиях, за исключением ЗАТО Восход, и относится к муниципальным налогам.

«Сегодня хотелось бы понимать перспективы и обсудить единые подходы для субъекта либо рекомендации для муниципалитетов, чтобы они могли более качественно работать с туристическим налогом», — отметила Самединова.

Заместитель министра экономики и финансов Московской области Виталий Пыркин сообщил, что ставка в 2026 году составляет 2% и поэтапно вырастет до 5% к 2029 году. Он подчеркнул, что налог формирует дополнительные доходы местных бюджетов, а при его применении важно учитывать сезонность, удаленность территорий и количество гостиниц. Отдельное внимание участники уделили льготам: не все муниципалитеты их ввели, при этом в разных регионах они распространяются на многодетные семьи, жителей субъекта, представителей малого и среднего бизнеса и детей.

Представители ФНС и бизнес-сообщества озвучили проблемные вопросы. Речь идет о порядке исчисления и уплаты налога, оформлении документов и отражении его в кассовых чеках. По итогам встречи предложения участников планируют включить в резолюцию, а отдельные случаи рассмотреть адресно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.