Мособлдума планирует разработать законодательные ограничения по использованию питбайков детьми. Вопрос был поднят в ходе заседания комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям по поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Речь идет о безопасности наших детей, и, к сожалению, о растущей угрозе, которую мы не можем игнорировать. Все чаще и чаще подростки стали использовать питбайки для передвижения по обычным дорогам общего пользования, где ездят автомобили. Только за 8 месяцев этого года зарегистрировано 50 ДТП с участием детей за рулем мототранспорта — это на 40% больше, чем годом ранее. В результате этих аварий 3 ребенка погибли и 56 были ранены. В подавляющем большинстве инцидентов фигурировали питбайки — 31 эпизод», — сказал председатель комитета Максим Коркин.

«За рулем были дети в возрасте от 8 до 15 лет. Восьмилетний ребенок на дороге общего пользования — это недопустимо. Они выезжали туда без всякого сопровождения родителей, абсолютно неподготовленные, не понимающие всех рисков», — подчеркнул Коркин.

«Наш долг — защитить жизнь и здоровье наших детей. Именно поэтому Мособлдума инициирует законодательные ограничения по использованию питбайков несовершеннолетними. Мы обязаны пресечь эту практику», — отметил Максим Коркин.

Он рассказал, что «для решения проблемы необходима реализация комплекса мероприятий таких, как организация специально выделенных мототрасс, где питбайкеры под руководством наставников смогли бы оттачивать мастерство управления мототехникой, не выезжая на автомобильные дороги общего пользования. Ведь большинство ДТП с участием питбайкеров случается из-за элементарного незнания основ безопасного вождения и недостатка опыта управления таким транспортом».

Другим таким действенным мероприятием может стать запрет продажи топлива несовершеннолетним. Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Евгения Каретникова рассказала, что Министерством сейчас ведется работа по разработке соответствующего законопроекта.

В ходе обсуждения также было отмечено, что вопрос установления ответственности для родителей, если их дети управляют мототранспортом без прав, требует тщательной проработки и будет рассмотрен Комитетом совместно со всеми заинтересованными сторонами.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Александр Толмачев подчеркнул, что за лето на партийных площадках «Единой России» эксперты, представители исполнительной власти, общественники уже дважды встречались для разработки мер в целях повышения безопасности эксплуатации питбайков.

«Те выводы, к которым мы пришли во время этих встреч с практиками, специалистами, спортсменами, уже взяли в работу Мособлдума и Государственная Дума», — отметил Александр Толмачев.

«Мотосезон завершается, скоро подведут годовые итоги по числу ДТП с участием питбайков. Подчеркну главное: наша задача не запретить их эксплуатацию подростками или ограничить любые поездки на этом виде техники. Гораздо важнее аккуратно скорректировать существующую нормативную базу и не навредить тем, кто серьезно занимается спортом», — отметил Толмачев.

По словам депутата Госдумы, нужно развивать инфраструктуру, строить новые трассы и площадки — на встрече в Дмитрове как раз и предложили создать такую на базе центра в Красной Горке.

«Необходимо «переключать» питбайкеров на официальные заезды. Там есть и адреналин, и соревновательность, но нет, к примеру, грузовиков и пешеходов, с которыми в последнее время часто сталкиваются питбайки. За осень, зиму и начало весны нам предстоит подготовить законодательную базу для того, чтобы в следующем сезоне поездки на питбайках стали максимально безопасными», — резюмировал Александр Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.