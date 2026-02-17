Мособлдума и Воронежская областная дума заключили соглашение о сотрудничестве

Делегация Воронежской областной думы посетила Московскую областную думу, где парламенты подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили совместные проекты в социальной и экономической сферах, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Делегация Воронежской областной думы прибыла в Московскую областную думу. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов подчеркнул важность межпарламентских связей, особенно в условиях внешнего экономического давления. Он отметил, что взаимодействие между думами уже идет на уровне профильных комитетов, а соглашение о сотрудничестве станет новым этапом для системной совместной работы.

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов сообщил, что в новом созыве создан профильный комитет по межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Он подчеркнул значимость обмена опытом и эффективными практиками между регионами, что способствует развитию законодательства и укреплению субъектов.

На встрече обсудили экономическое взаимодействие: Воронежская область лидирует в сельском хозяйстве и промышленности, а Подмосковье является ключевым рынком сбыта. Московская область развивает промышленную кооперацию, в том числе с предприятиями Дубны, Мытищ и Фрязина.

Особое внимание уделили вопросам медицины, благоустройства, социальной поддержки и помощи участникам СВО. Игорь Брынцалов рассказал о системе персонального сопровождения семей участников СВО и о законах, гарантирующих льготы и квоты на рабочие места. Делегация посетила Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде и центр «Авангард» в парке «Патриот».

В ходе встречи председатели профильных комитетов обеих дум поделились опытом поддержки участников СВО, патриотического воспитания и работы с молодежью. Стороны обменялись мнениями и ответили на вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.