Мособлдума и парламент Дагестана обменялись опытом в сфере поддержки бизнеса

Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел совместное заседание с представителями делегации народного собрания Республики Дагестан на тему региональных мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В этот же день Мособлдума подписала соглашение о сотрудничестве с народным собранием Республики Дагестан.

«Ежегодный товарооборот между регионами составляет более 3,3 млрд рублей. По количеству туристов в Дагестане на первом месте Москва и Подмосковье. Уверен, что соглашение станет прочной основой для укрепления нашего сотрудничества. Особое внимание — привлечение инвестиций, развитие туризма и предпринимательской активности», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время церемонии подписания.

«Практически год назад мы впервые провели совместное заседание двух комитетов, на котором обсуждали вопросы повышения инвестиционной привлекательности регионов. Результатом стало подписание соглашения между нашими законодательными собраниями. Задача создания благоприятных условий и поддержки организаций, инвестирующих в развитие производства, по-прежнему актуальна», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Тимофей Васильев рассказал о том, какие меры поддержки бизнеса реализуются в Подмосковье.

Производства в сфере импортозамещения могут получить земельный участок в аренду за 1 рубль.

«Для тех, кто реализует не импортозамещающие проекты, есть возможность получить участок в аренду без торгов. При этом у инвестора есть право выкупить ее за 15% от кадастровой стоимости земельного участка, а для отдаленных округов еще более льготный режим — можно выкупить за 7,5%», — рассказал Васильев.

Помимо этого, инвесторы могут, помимо земли, получить и недвижимость по льготной программе за 1 рубль, но с некоторыми обязательствами.

Отдельно замминистра рассказал про налоговые льготы. Это, в первую очередь, налоговые льготы прямого действия для инвесторов — 0% налог на имущество на 4 года (для отдаленных территорий на 10 лет), налог на прибыль — 15,5% до 1 января 2025 года.

Льготы предоставляются участникам специальных инвестиционных контрактов: налог на прибыль 0% — в течение 5 лет; 10% — с 6 по 8 год; 13,5% — с 9 по 10 год. Налог на имущество организаций — 0% в течение 10 лет.

Участники регионального инвестиционного проекта получают льготы: ставка налога на прибыль 10%, налога на имущество — 0% на 4 года и 1,1% — с 5-го по 7-й годы.

Новым предприятиям или тем, кто расширяет производственные мощности, предоставляются субсидии до 200 млн рублей (до 250 млн рублей для отдаленных округов).

Предусмотрена субсидия до 100 млн рублей на создание инфраструктуры гостиничных комплексов, а также субсидия до 300 млн рублей на компенсацию процентов по кредитам, привлеченным на создание гостиниц.

Промышленные предприятия могут получить субсидию на покупку оборудования — до 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн рублей на одного получателя.

Предоставляется субсидия субъектам МСП на модернизацию и лизинг оборудования — до 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 5 млн рублей.

Есть отдельная субсидия для социальных предприятий — до 3 млн рублей для МСП, создающих ясельные группы и до 2 млн рублей — для остальных участников конкурса.

Помимо этого, для социальных предприятий и молодых предпринимателей предусмотрены гранты от 100 до 500 тыс. рублей.

Субъекты МСП могут получить субсидию для выхода на маркетплейсы — до 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного получателя.

Для МСП также предусмотрены субсидии на развитие бизнеса по франшизе — не более 50% затрат до 1 млн рублей для региональных франшиз и до 500 тыс. рублей — для франшиз из других субъектов РФ.

Замминистра экономики и финансов Московской области Елена Землякова рассказала о влиянии налоговых льгот на инвестиционную активность в Подмосковье.

В соответствии с законодательством Московской области, предусмотрены льготы по налогу на прибыль, на имущество, по транспортному налогу, специальные налоговые режимы, «налоговые каникулы» для ИП, пониженные ставки, а также нулевая ставка единого сельхозналога.

В 2022 году различными налоговыми льготами, которые влияют на инвестиционную активность, воспользовались 255 инвесторов. Объем льгот составил свыше 13 млрд рублей.

«При этом отдача на 1 рубль затрат у нас составляет плюс 4,5 рубля налогов», — отметила Землякова.

При этом в Московской области расширена возможность применения инвестиционного налогового вычета в Московской области. Так, право на такой вычет могут получить инвесторы, направившие средства на поддержку учреждений среднего специального профобразования, в которых готовят для них специалистов необходимых рабочих профессий.

Со своей стороны коллеги из Республики Дагестан поделились опытом своего региона. Первый заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Адильхан Ахмедов рассказал об инвестиционной привлекательности субъекта.

«Основу инвестиционной привлекательности республики составляют ее географические и климатические условия, которые предоставляют условия развивать такие направления как туризм, агропромышленный комплекс, энергетика, промышленность, транспорт, логистический комплекс. И, конечно же, это жители республики, которые отличаются трудолюбием и предприимчивостью», — сказал Ахмедов.

В настоящее время в республике, по его словам, реализуется 55 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 448,7 млрд рублей. Благодаря им будет создано порядка 22,5 тыс. рабочих мест. В основном это проекты в сфере промышленности, торговли и туризма.

Также реализуются 5 «прорывных» проектов общей стоимостью 548,6 млрд рублей с созданием более 21 тыс. рабочих мест:

развитие стекольного промышленного кластера;

развитие плодоовощного кластера в Дагестане;

развитие Каспийского кластера;

реализация проекта «Город обувщиков»;

развитие транспортно-логистического кластера.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике были приняты меры по снижению налоговых ставок по региональным и местным налогам по:

налогу на имущество организаций — с 1,5 до 1%;

патентной системе налогообложения — размер потенциально возможного годового дохода уменьшен в 2 раза;

упрощенной системе налогообложения (УСН) — с 6 до 1% (доходы), с 10 до 5% (доходы-расходы);

единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) — с 6 до 1%;

транспортному налогу для большегрузных автомобилей — с 50 до 43 руб./л.с.

Меры поддержки инвестиционной деятельности в Республике Дагестан:

предоставление инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан;

предоставление в аренду земельного участка без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов;

предоставление субсидий на возмещение части процентных ставок за пользование кредитами;

компенсация части затрат на разработку проектной документации;

обеспечение земельных участков, на которых реализуются инвестиционные проекты, необходимой инженерной инфраструктурой;

компенсация части затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов.

В моногородах Республики Дагестан созданы территории опережающего развития«Каспийск» и «Дагестанские Огни». Также создано 7 индустриальных парков.

По итогам обмена опытом представители Мособлдумы и народного собрания Республики Дагестан отметили, что планируют в дальнейшем активно сотрудничать в части обсуждаемых вопросов.

Делегация из Дагестана также посетит особую экономическую зону «Дубна» — крупнейшую по количеству компаний-резидентов ОЭЗ в РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.