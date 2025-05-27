Мособлдума и Мосгордума подписали соглашение о сотрудничестве

Во вторник в здании Мосгордумы состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между двумя парламентами Москвы и Московской области — документ заверили подписями Игорь Брынцалов и Алексей Шапошников. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие депутаты Мосгордумы, а также делегация подмосковного заксобрания, в состав которой вошли заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова, представители 4 комитетов: Александр Баранов, Максим Коркин, Владимир Шапкин и Александр Легков.

Как было упомянуто в начале встречи, сотрудничество между Мособлдумой и Мосгордумой активно развивалось в начале 2000-х годов — законодательные органы тогда работали в рамках Объединённой комиссии по координации законотворческой деятельности. Сейчас парламентское взаимодействие выстроено на уровне Совета законодателей Центрального Федерального округа.

В своей вступительной речи Игорь Брынцалов отметил, что Москва и Подмосковье — это единый организм, где успех одного зависит от успеха другого.

«Сегодня перед нами стоит много общих задач. Они требуют комплексного подхода и тесного сотрудничества. Речь идет о дальнейшем улучшении условий для инвестиционной и предпринимательской, а также природоохранной деятельности. О развитии транспортной инфраструктуры и проведении взвешенной миграционной политики. Все это невозможно решить в отрыве друг от друга. Уверен, что Соглашение поможет нам гармонизировать и сблизить нормативно-правовое поле по этим и другим актуальным вопросам», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Особое внимание спикер регионального парламента уделил вопросам поддержка участников СВО. В Московской области, по его словам, запущен и успешно работает механизм закрепления за депутатами всех уровней семей бойцов.

«Кроме того, постоянная обратная связь помогает нам законодательно закреплять востребованные меры поддержки для наших воинов и их близких. Готовы делиться накопленным опытом, чтобы проводить единую политику в рамках макрорегиона», — добавил он.

Со вступительным словом выступил Алексей Шапошников. Он напомнил, что парламенты успешно взаимодействовали по ключевому вектору — совершенствованию природоохранного законодательства. Так, в 2021 году были совместно разработаны изменения в КоАП РФ для борьбы с незаконными свалками, благодаря чему за 4 года количество свалок сократилось в 2 раза. Кроме того, по словам председателя Мосгордумы, законодательные органы связывает работа по совместным патриотическим инициативам. И многое ещё предстоит впереди.

«Одним из наиболее актуальных направлений сегодня является дистанционный контроль за правонарушениями на территории Московского региона. В настоящее время в Государственной Думе рассматривается пакет из двух проектов федеральных законов, направленных на упрощение административных процедур по применению специализированных средств дистанционного контроля. Просим коллег оказать содействие в продвижении указанных законопроектов», — сказал спикер Мосгордумы.

Алексей Шапошников предложил углубить сотрудничество также в области природоохраны и развития рекреационных пространств.

«По территории парка проходит один из известнейших паломнических маршрутов в Троице-Сергиеву Лавру — «Дорога в Лавру». Продолжение парка «Яуза» в Подмосковье будет способствовать популяризации этого паломнического пути. Мы готовы предложить нашим коллегам из Мособлдумы разработать совместный план по расширению парка «Яуза» с учетом экологических и культурных особенностей территорий Подмосковья и учетом нашего опыта», — отметил он.

Председатель Мосгордумы пригласил коллег из областного парламента принять участие в традиционном крестном ходе, который пройдет по обновленной части паломнического маршрута «Дорога в Лавру» в июне. По завершении крестного хода на территории Патриаршего Подворья в Парке Яуза состоится торжественный молебен.

В рамках мероприятия председатели профильных комитетов и комиссий парламентов обсудили тонкости взаимодействия по своим сферам деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что Московская область всегда с удовольствием сотрудничает со столицей.

«Нам очень приятно всегда быть в партнерстве с Москвой и двигать, развивать направление. Вот, в частности, образование, но мы сотрудничаем, как известно, и во всех других областях, и делаем это с удовольствием», — сказал глава региона.