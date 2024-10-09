Фото - © Аппарат фракции "Новые люди" в Московской областной Думе

сегодня в 14:14

Молодые законодатели при СФ РФ обменялись опытом с коллегами из Намибии

Состоялась двусторонняя встреча между палатой молодых законодателей при Совете Федерации и молодыми парламентариями Республики Намибии. Мероприятие в режиме видеосвязи провел первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике, координатор палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Варфоломеев. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Новые люди» в Мособлдуме.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Национальным советом Республики Намибии Елена Перминова приняла участие в двусторонней встрече между представителями палаты молодых законодателей при СФ и молодыми парламентариями Республики Намибии.

По мнению Елены Перминовой, обмен опытом, знаниями и практическими навыками работы полезен для молодых парламентариев обоих государств. Она высказалась за расширение взаимных контактов, организацию ознакомительных поездок.

«Мы всегда рады видеть вас в нашей стране», — сказала сенатор, обращаясь к молодым намибийским парламентариям.

Елена Перминова отметила, что в ноябре текущего года в Намибии пройдут президентские и парламентские выборы.

«Мы уже получили приглашение присутствовать на них в качестве наблюдателей, и, безусловно, намерены принять участие», — сообщила сенатор.

Александр Варфоломеев рассказал об особенностях работы Палаты молодых законодателей, действующей с 2012 года при верхней палате российского парламента.

Член Национального совета Намибии, председатель намибийско-российской межпарламентской группы дружбы Джон Ликандо заявил, что развитие связей между молодыми парламентариями очень важно для обеих стран.

«Они способствуют укреплению солидарности и построению нашего будущего», — отметил Ликандо.

И. о. председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лев Закиров рассказал о деятельности ПМЗ, направленной на расширение международных парламентских связей.

Во встрече также приняли участие члены палаты молодых законодателей, молодые парламентарии России и Намибии.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.