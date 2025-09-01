Молодогвардейцы вручили детям Подмосковья более 460 школьных наборов

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Московской области перед началом учебного года провели акцию «Собери ребенка в школу». В муниципалитетах региона совместно с общественными приемными партии было организовано свыше 100 точек сбора школьных принадлежностей. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Все наборы для ребят удалось собрать через подготовленные молодогвардейцами «Полки добра». Жители приносили туда тетради, рюкзаки и канцтовары, а активисты формировали из них полноценные комплекты для школьников.

Благодаря активности жителей и поддержке молодогвардейцев собранные вещи передали детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего молодогвардейцы подготовили и вручили ребятам более 460 школьных наборов.

Особенно трогательным моментом стала встреча с многодетной семьей из семи детей, куда вместе с активистами приехала руководитель «Молодой Гвардии» и депутат совета депутатов г. о. Серпухов Диана Алумянц.

«Когда видишь глаза детей, которые ждут 1 сентября, понимаешь, что такие акции — не формальность. В этой семье семеро ребят, и для родителей собрать их в школу — огромная нагрузка. Мы приехали к ним, передали наборы, пообщались — и почувствовали, насколько важна для них эта поддержка. Наши молодогвардейцы делают большое дело: они дарят детям уверенность и ощущение, что о них помнят и заботятся», — отметила она.

Акция «Собери ребенка в школу» стала доброй традицией в Подмосковье и ежегодно объединяет сотни молодых людей, готовых поддержать семьи, которым особенно нужна помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.