Молодежь Подмосковья может принять участие в конкурсе эскизов граффити «Герои Победы»

В регионах России идет прием заявок на участие в конкурсе эскизов граффити «Герои Победы», который проводится при поддержке совета молодежных парламентов ЦФО в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Молодежь Московской области также приглашается к участию, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Конкурс направлен на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма — и, что важно, через современные форматы, близкие нашей молодежи. Для молодых людей это уникальный шанс оставить свой след в истории — в прямом смысле этого слова. И создать яркий и выразительный эскиз граффити, посвященный героям или сражениям. Работа может быть посвящена как конкретному историческому персонажу, так и собирательному образу защитника Родины», — подчеркнула председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс проводится по двум номинациям:

«Нейрограффити» — эскизы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта;

«Традиционное граффити» — эскизы, выполненные в классических техниках изобразительного искусства.

Каждая работа должна быть представлена в формате эскиза граффити. Участник может подать не более 3 работ в одну номинацию.

Заявки подаются в электронном виде на адрес электронной почты Sovet.Molparlam@yandex.ru или через онлайн-форму до 31 октября 2025 года.

Оцениваться работы будут с 1 по 14 ноября, объявление результатов запланировано на 21 ноября.

Дополнительную информацию о конкурсе можно найти в прикрепленном приложении.

