МФЦ Подмосковья оказали около 3 млн услуг с начала года

Во вторую субботу сентября в Подмосковье отмечается день открытия первого МФЦ. Первый офис МФЦ в Подмосковье был открыт в Балашихе в сентябре 2009 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Формат «единого окна», когда все необходимые услуги можно получить в одном месте, быстро доказал свою эффективность и был по достоинству оценен жителями Подмосковья. Сегодня в регионе работают 122 современных офиса «Мои Документы» и 102 их территориальных подразделения, что обеспечивает доступность сервиса», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сегодня МФЦ оказывают 138 государственных и муниципальных услуг. Только за восемь месяцев 2025 года заявители получили в МФЦ почти три миллиона услуг. Для сравнения, за весь 2013 год было оказано порядка 400 тысяч услуг, показатели за годы выросли в разы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Появляются и новые услуги. Так, в частности, с 1 сентября в подмосковных офисах «Мои Документы» можно установить или снять запрет на кредиты.

«В этот день мы говорим слова поздравления сотрудникам МФЦ. Тем, кто каждый день с полной самоотдачей решает вопросы граждан, проявляя искреннее участие и профессиональный подход. Именно эти неравнодушные специалисты и являются залогом успеха всей системы», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

«Эта готовность прийти на помощь выходит далеко за рамки повседневных обязанностей. С самого начала спецоперации МФЦ Подмосковья оказывают помощь фронту. Специалисты МФЦ на постоянной основе комплектуют грузы на линию соприкосновения. В этом году МФЦ Подмосковья собрали свыше 20 тонн гумпомощи», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.