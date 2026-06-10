Летний этап проекта «Выбор сильных» стартовал в Подмосковье

Открытые тренировки и турниры проходят этим летом в городах Московской области в рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных», сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В парках, на стадионах и в спортивных секциях региона организовали серию мастер-классов и показательных выступлений с участием известных спортсменов. Более чем в 50 школах Подмосковья работают секции самбо, где занимаются свыше 3 тысяч детей и взрослых.

В Центральном парке Видного прошла открытая тренировка по самбо. Спортсмены продемонстрировали броски, приемы самообороны и элементы борьбы, отработанные за сезон. В этом году многие из них представляли Ленинский округ на соревнованиях разного уровня и завоевали награды.

«Я хочу попасть в сборную и представлять Россию. Самбо помогает в самообороне и делает меня сильнее», — поделилась София Иванова.

Девушка занимается самбо три года и ставит перед собой серьезные спортивные цели.

В парке Толстого в Химках около 200 человек приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Участники получили карты и электронные чипы и должны были как можно быстрее найти контрольные точки. Победителей определили в нескольких возрастных категориях.

«Я уже несколько лет подряд участвую в таких соревнованиях — мне очень нравится искать новые точки, ориентироваться на местности. Сегодня я здесь вместе с папой и младшим братом», — рассказала участница Анастасия.

В Лобне состоялся турнир по пляжному самбо, который собрал более 50 спортсменов от 9 до 50 лет. В этой дисциплине поединки проходят только в стойке, а касание песка любой частью тела, кроме ног, означает завершение схватки.

Первый вице-президент федерации самбо Московской области Александр Гавриленков подчеркнул, что развитие самбо связано с сохранением спортивных традиций и патриотическим воспитанием.

«Сегодня партийный проект «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Наша задача — через спорт воспитывать молодежь, формировать уважение к истории страны, ее традициям и героям», — отметил Александр Гавриленков.

Он добавил, что в рамках проекта оснащают школьные и вузовские секции, внедряют наставничество и адаптивные практики, а также проводят регулярные тренировки и фестивали для жителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.