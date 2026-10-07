Контакт-центр Мособлдумы принял более 6 тыс звонков от жителей за год

Жители Подмосковья за год направили в контакт-центр Мособлдумы более 6 тыс. звонков. Сервис начал работу 7 октября 2025 года; чаще всего заявители обращались для записи на личный прием к депутату, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдума подвела итоги первого года работы контакт-центра, который заработал 7 октября 2025 года. За это время сервис принял звонки от 2,8 тыс. заявителей.

«За год работы в контакт-центр поступило свыше шести тысяч входящих звонков. Обращения поступили от 2,8 тысячи заявителей. Чаще всего граждане звонили, чтобы записаться на личный прием к депутату — таких запросов было 1310», — отметил первый заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

«Анализ тематик показывает, что люди приходят к нам с конкретными жизненными проблемами. В топе самых частых обращений — вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта, устранения аварийных ситуаций», — пояснил Олег Рожнов.

«Контакт-центр стал удобным навигатором, который помогает жителям быстро получить консультацию, подать обращение или записаться на прием к нужному депутату, не выходя из дома», — подчеркнул Олег Рожнов.

Контакт-центр продолжает принимать звонки жителей региона, обеспечивая оперативную и прозрачную обратную связь с депутатами. Единый номер: +7 (495) 594-94-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.