Игорь Брынцалов вручил областные награды жителям Балашихи

В пятницу во Дворце культуры «Балашиха» состоялось торжественное собрание по случаю празднования 195-летия города Балашиха. В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Владыка Николай, а также ветераны, участники спецоперации, руководители и сотрудники администрации, городских предприятий, воинских формирований, учреждений социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открыл собрание Игорь Брынцалов. Он отметил, что сегодня Балашиха — ведущий город Подмосковья с современной инфраструктурой и большими планами на будущее: за последние 8 лет он стал одним из ключевых промышленных центров Подмосковья, а также вошел в топ-5 муниципалитетов по качеству школьного образования.

«Чтобы детям и учителям создать достойные условия, за 8 лет мы построили 15 новых школ и 26 детских садов. Многие — капитально отремонтировали. Параллельно строим и модернизируем существующие медучреждения округа. Все мы ждем открытия в 2028 году флагманской многопрофильной больницы в Ольгино. Активно благоустраиваются общественные пространства, парки и скверы. Ремонтируем дороги», — перечислил спикер Мособлдумы.

Он подчеркнул, что все это — результаты совместной работы. И неравнодушные жители Балашихи, в том числе сидящие в зале, вносят огромный вклад в экономическое, культурное и духовное развитие своего родного края.

«Спасибо предприятиям, потому что они являются локомотивом в экономическом развитии региона и обороноспособности нашей страны. Спасибо Сергею Геннадьевичу и его команде за воплощение всех идей, сопровождение и достижение того результата, который мы сегодня видим. Слова благодарности, конечно, нашим военнослужащим, участникам спецоперации, их близким. В зону проведения спецоперации ушли более тысячи балашихинцев», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

По словам парламентария, впереди большие планы и новые проекты, и только объединившись всем вместе, обязательно удастся их реализовать.

«Желаю новых свершений, новых достижений в родном городе и в нашем регионе. Конечно, Победы в специальной военной операции, достижения всех ее целей. С праздником!» — подытожил он поздравительную речь.

В завершении своего выступления Игорь Брынцалов провел церемонию награждения и вручил благодарности губернатора Московской области, знаки Московской областной Думы.

Глава Балашихи также вручил награды. И начал с самых главных и значимых — Орденов мужества семьям погибших бойцов Александра Аванесова, Зулпикара Магомедова, Дмитрия Марценюка, Валерия Рогачева.

Поздравляя балашихинцев с Днем города, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, в первую очередь, обратился к ветеранам.

«Мы победили в Великой Отечественной войне, мы гордимся вами, дорогие наши ветераны. Это на самом деле та благодарность, о которой мы должны помнить всегда. Сегодня наши ребята защищают Родину в рамках спецоперации. И мы должны сделать все возможное, объединиться еще крепче и победить. Желаю всем нам Победы», — сказал он.

Вячеслав Фомичев отметил жителей округа федеральными наградами и благодарственными письмами депутата Государственной Думы.

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Владыка Николай завершил череду поздравительных выступлений.

«Главной для нашего родного города профессией является Родину защищать. Ее защищают воины, ее защищают те, кто учит будущих воинов, кто лечит, кто трудится в разных других сферах, в оборонной промышленности. Сегодня это очень нужно. Но самая главная наша с вами задача — это вырастить поколение новых защитников Родины, которое нам на смену придет. И дай Бог, чтобы у нас это получилось. С праздником, дорогие мои!» — сказал он и вручил награды балашихинской епархии.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. Вокалисты Ансамбля песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского исполнили патриотические песни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.