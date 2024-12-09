Игорь Брынцалов провел круглый стол в Балашихе

В Балашихе, в бизнес-центре «Лофт Пуршево», состоялся круглый стол, посвященный итогам работы бизнес-сообщества города в 2024 году. Мероприятие посетил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В начале своего выступления он отметил, что Подмосковье является одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов.

«Сейчас реализуется более 1100 инвестпроектов. Это 248 тысяч рабочих мест. Всего в стране около 240 индустриальных парков. И 70 из них находятся в нашем регионе. Пять — в Балашихе. Бюджет Подмосковья продолжает уверенно расти. В новом году доходы планируются свыше 1,2 трлн. рублей. Расходы также — более 1,2 трлн. рублей. Мы увеличили почти на 30% финансирование госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья». Теперь это порядка 24 млрд. рублей», — сказал Брынцалов.

Председатель Мособлдумы перечислил, на что предусмотрены основные средства — создание готовой инфраструктуры, поддержку инвесторов, МСП, промышленных предприятий и науки, а также проектов в сфере импортозамещения.

«Президент поставил четкую задачу в рамках импортозамещения: доля импорта в России к 2030 году должна сократиться до 17% ВВП. Необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики. Сейчас в Подмосковье в этой сфере реализуется 327 инвестпроектов. Участки по программе «Земля за 1 рубль» получили 177 компаний. Из них в Балашихе — три компании. Напомню, что мы расширили до 29 перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения. Кроме того, теперь можно размещать импортозамещающее производство на участке меньше 2 га», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Далее он перешел к теме поддержки малого и среднего предпринимательства.

«В следующем году планируем, что более 2,5 тысячи субъектов МСП воспользуются различными финансовыми мерами поддержки. Это субсидии, гранты, микрозаймы, поручительства и льготные кредиты. В этом году появился налоговый вычет для предприятий, которые безвозмездно передают оборудование образовательным организациям», — добавил спикер регионального парламента.

По словам депутата, льготы продлены для индивидуальных предпринимателей и ИТ-организаций. Среди них — нулевые ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных, пониженная налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения и другие.

Отдельно Брынцалов привел данные по Балашихе. Он сказал, что в округе на сопровождении администрации находится 67 инвестиционных проектов. Только с начала этого года создано более 10 тысяч рабочих мест.

«Ожидаем, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2024-го будет свыше 62 млрд. рублей. В Балашихе 29 тысяч субъектов МСП. Большинство — это ИП. Региональную финансовую поддержку в виде субсидий и грантов для МСП получают 22 субъекта МСП на общую сумму более 28 млн. рублей. Кроме того, в этом году финансовую поддержку за счет средств городского бюджета получают 13 организаций малого бизнеса на общую сумму более 14 млн. рублей», — добавил Брынцалов.

В завершении доклада он поблагодарил представителей бизнес-сообщества также за весомый вклад в поддержку участников специальной военной операции.

Мероприятие продолжилось выступлением главы Балашихи Сергея Юрова.

«Для нас ключевой показатель — формирование городского бюджета. Здесь за последние несколько лет мы демонстрируем уверенный рост — благодаря большой работе с уже существующими предприятиями, поддержке областного правительства и лично Игоря Юрьевича Брынцалова, реализации инвестпроектов. Семь лет назад бюджет Балашихи составлял чуть больше 11 млрд. рублей, к 2024 году он вырос почти в три раза. Мы работаем над тем, чтобы сделать Балашиху все более привлекательной для реализации бизнес-проектов именно у нас. Развиваем индустриальные парки, информируем наш бизнес о региональных и федеральных программах для развития и расширения производств, привлекаем новые компании малого, среднего бизнеса к нам в городской округ», — сказал он.

Обратился к участникам круглого стола и Президент торгово-промышленной палаты округа Анатолий Шестаков. Он рассказал о помощи бизнесу в условиях санкций.

«Мы находимся в постоянном контакте с торговыми представительствами ТПП РФ за рубежом, в том числе в Европе. Они нередко нас выручают. Это позволяет нам сохранить экспортеров, с которым Палата работает уже не один год, их у нас уже более 50. В трудный период, как было подчеркнуто, важна поддержка бизнеса и привлечение инвестиций. Мы не только сохранили, но и развиваем тесное сотрудничество с Федеральным фондом развития промышленности, который реализовал уже семь проектов в Балашихе. А также с Мининвестом Московской области — с их проектом производительности труда, который реализован пятью нашими предприятиями», — подчеркнул Шестаков.

Также со своими докладами в рамках встречи выступили представители бизнеса. Предприниматели рассказали о деятельности своих компаний. Многие признали существующие в Подмосковье меры поддержки бизнеса главным фактором переместить или расширить свое производство на территории Московской области.

Так сделал генеральный директор ООО «Тайм» Михаил Ивлев. Благодаря программе «Земля за рубль» предприниматель получил в Балашихе землю для строительства нового комплекса.

Завершая работу круглого стола, Игорь Брынцалов поблагодарил всех за участие. Он напомнил, что подобные мероприятия в округе продолжатся — в ближайшее время обсудить итоги и планы планируется в сферах здравоохранения и спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.