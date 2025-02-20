Игорь Брынцалов поздравил воинов-контрактников с Днем защитника Отечества

В Московском областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В торжественном собрании приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , глава Балашихи Сергей Юров, Герои России Сергей Лысюк, и Иван Клещерев, а также сотрудники пункта, военнослужащие и воины-контрактники. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

К собравшимся обратился Игорь Брынцалов. Он подчеркнул, что благодаря поколению Героев, отстоявшему свою страну в годы Великой Отечественной войны, и тем знаниям, которые оно передало следующим поколениям — сегодня, в период проведения спецоперации, бойцы идут воевать уверенно, четко осознавая, за что борются.

«Сегодня мы говорим спасибо всем тем, кто посвятил себя этой профессии, дал воинскую клятву служить Родине. И всем тем, кто, не имея военного образования, но по духу и зову сердца, сегодня пошел защищать свою страну для того, чтобы тот фундамент, те основы, которые заложены в нашей государственности, сохранить, отстоять и сберечь. Спасибо всем, кто находится в этом зале, кто каждый день делает все для подготовки наших воинов-контрактников. Хочу пожелать всем здоровья, бодрости духа и нам всем — Победы. С наступающим праздником, Днем защитника Отечества!» — сказал председатель Мособлдумы.

Спикер регионального парламента провел церемонию награждения, в рамках которой почетными грамотами Мособлдумы отметил инструкторов и работников пункта отбора граждан на военную службу по контракту.

Продолжил череду поздравлений Сергей Юров.

«Для нас большая честь и гордость, что пункт отбора на военную службу по контракту находится здесь, на территории нашего городского округа. И, конечно, сегодня, прежде всего, хочу поздравить ребят, кто сегодня приехал к нам, не только из Московской области, но и других регионов нашей страны. И весь учебный состав нашего пункта отбора за ежедневную работу. С наступающим праздником!», — сказал глава округа и также вручил сотрудникам Центра муниципальные награды.

Сергей Лысюк начал свою речь с пожеланий в адрес воинов, которые находятся в настоящий момент в зоне боевых действий.

«Желаю тем, кто там находится, прежде всего, мудрости командиру, ведения в бою и никаких потерь. К сожалению, без потерь не обходится, но, чтобы они были минимальны. Спасибо всем, кто у нас сейчас находится здесь, кто принял решение идти на военную службу, защищать Родину. Спасибо тем, кто обеспечивает этот процесс», — обратился он к собравшимся.

Особые слова благодарности за вклад в подготовку воинов-контрактников Сергей Лысюк выразил в адрес Игоря Брынцалова. За тесное сотрудничество от имени Главного совета Краповых беретов он вручил председателю Мособлдумы наградную плакетку.

Сегодня участников мероприятия поздравил Иван Клещерев. Как действующий военнослужащий, в своем выступлении он сказал напутственные слова воинам-контрактникам.

«Ровно 80 лет назад наши деды, наши отцы, ковали историю нашего великого государства. И все мы с вами, независимо от того, кто на «передке», кто в тылу — сегодня вносим свой вклад. Мне хотелось бы огромное спасибо сказать всем тем, кто в этом участвует, потому что о вас Родина не забудет никогда. Вы внесли свой вклад в историю, и о вас будут помнить наши дети, внуки, правнуки. Всем тем, кто изъявил желание защитить интересы нашего государства, мне хотелось бы от себя лично пожелать — самое главное здоровья вам и вашему тылу. Сказать огромное спасибо, что выбрали это направление, тяжелый труд. Что решили показать себя, как граждане России, как мужчины, как настоящие защитники Отечества», — подчеркнул Иван Клещерев.

Завершилась торжественная часть мероприятия музыкальным подарком — для собравшихся выступили творческие коллективы ДК «Кучино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв – первое контрнаступление», – добавил Воробьев.