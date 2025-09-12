Игорь Брынцалов посетил главный военный клинический госпиталь войск нацгвардии России

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в рамках рабочего визита в городской округ Балашиха вместе с главой Сергеем Юровым приехал в Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии России, где навестил раненых участников СВО, проходящих лечение в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В госпитале созданы современные и комфортные условия пребывания для наших Героев. Об этом нам рассказали сами ребята, с которыми сегодня удалось пообщаться лично. Это по-настоящему мужественные и смелые парни, защитники Родины. Наш долг оказывать им всестороннюю поддержку», — рассказал Игорь Брынцалов.

На сегодняшний день для героев и их семей в Подмосковье действуют 75 мер поддержки, в том числе более 30 — региональных. По словам Игоря Брынцалова, в Подмосковье воинам помогают с трудоустройством, реабилитацией, обучением, получением льгот, а также поддерживают их близких.

«Заботиться об участниках СВО и их семьях — это приоритетная задача, которую перед нами поставил президент. Большая совместная работа идет и по линии фонда «Защитники Отечества», и ассоциации ветеранов СВО. Депутаты Мособлдумы также контролируют вопросы предоставления всех выплат и льгот. Я регулярно встречаюсь как с участниками СВО, так и с их семьями. В разговорах удается узнать, чем можно еще помочь, в том числе на законодательном уровне. Также узнаем, что необходимо непосредственно бойцам в зоне СВО, стараемся максимально быстро собрать и отправить гумпомощь. В госпиталь приехали тоже не с пустыми руками — передали телевизоры, чтобы пребывание наших воинов во время лечения стало еще комфортнее», — рассказал парламентарий.

На сегодняшний день госпиталь неизменно является флагманом военной медицины. Здесь делают все, чтобы помочь защитникам Отечества. На счету медиков сотни вылеченных пациентов.

«На базе медучреждения успешно проводятся сложнейшие операции. Разработаны и внедрены уникальные методы лечения и диагностики ожоговой, минно-взрывной и других травм. Кроме того, медики регулярно выезжают в войска для оказания практической помощи. Огромный поклон врачам, которые борются за жизнь и здоровье каждого бойца. Они вносят неоценимый вклад в нашу общую Победу», — отметил председатель Мособлдумы.

В рамках визита Игорь Брынцалов и Сергей Юров вручили награды медикам и продолжили общение за чаепитием.

«Наши встречи с медиками госпиталя Росгвардии за чашкой чая становятся доброй традицией. Предыдущая состоялась в марте. Сегодня же поговорили о том, что изменилось за полгода, и какие задачи сейчас стоят перед лечебным учреждением. Обсудили будущее строительство нового хирургического корпуса, центра анестезиологии и реаниматологии с гибридными операционными и культурно-досугового центра. Также поделились планами по развитию сферы здравоохранения в округе на ближайшие годы», — рассказал депутат.

Госпиталь рассчитан на 1 200 коек. В его состав входят 4 центра, более 40 лечебно-диагностических отделений и медицинский отряд спецназначения. Здесь внедряются передовые технологии для восстановления после ранений участников СВО.

«Важно, что в госпитале не только лечение, но и уход за бойцами — на высшем уровне. За это спасибо медсестрам, которые находят подход и вкладывают душу в каждого пациента. Такое трепетное отношение существенно влияет на самочувствие наших Героев», — подытожил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.