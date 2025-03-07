Игорь Брынцалов открыл выставку «Отец Героя»

В Мособлдуме открылась выставка «Отец Героя». Она насчитывает 25 фоторабот отцов погибших участников специальной военной операции из Подмосковья — парней, ставших образцом доблести и чести для многих поколений, возрождающих в России традиции патриотизма и героизма. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Выставка организована депутатами регионального парламента совместно с Комитетом Госдумы по молодежной политике в лице заместителя председателя Комитета Александра Толмачева, Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия». Мероприятие посетили семьи погибших участников СВО, а также подрастающее поколение патриотов — молодогвардейцы, юнармейцы, кадеты.

Открыл эксплозию спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. Он поблагодарил присутствующие семьи Героев за то, что вырастили настоящих защитников своей страны.

«Это мужественные, сильные, молодые ребята, которые погибли, выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Это те, кто выбрал для себя жизненный путь — защищать Родину, выбрал его сознательно и подошел к этому профессионально. Отечество — это наша история, культура, наше духовное начало и традиции. Мы обязаны помнить и чтить память всех, кто отдал свои жизни, защищая всё это. Во все времена было в нашем государстве то, что объединяло нас — это память о тех, кто позволил нам сегодня стоять здесь. И сохраняя ее, мы остаемся крепким и сильным государством. Поэтому мы непобедимы, поэтому Победа всегда за нами», — сказал спикер регионального парламента.

В завершении своего выступления он вручил семьям награды Мособлдумы.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова подчеркнула, что проведение подобных мероприятий будет поддерживаться и впредь.

«Все мероприятия патриотической направленности, которые помогают рассказывать о наших Героях, которые учат нашу молодежь гордиться всеми нашими историческими победами, в том числе и прошлых поколений. Фонд обязательно будет поддерживать и расширять. И сегодняшнее мероприятие — одно из важных вех как раз в направлении сохранения памяти. Это маленький кирпичик, из которого мы построим большой дом. И будем всегда понимать, что те семьи, которые сейчас остались, как им кажется, один на один со своими переживаниями, со своими мыслями, на самом деле сегодня не одни — мы рядом, государство рядом, мы их всегда поддержим и поможем», — сказала Ермакова.

Мероприятие продолжилось осмотром экспозиции. Каждый портрет — одновременно со своей историей гордости за родного человека и со своей трагедией потери близкого. Рассказывать о сыновьях родителям было сложно. Но, чтобы сегодняшние поколения передали эти важные данные будущим поколениям — важно и необходимо.

На одной из фоторабот — Сергей Ушаков. Он держит портрет своего сына Виктора и Орден Мужества, которым парень награжден посмертно.

Виктор ушел в зону СВО добровольцем. В районе Работино и Вербовое Запорожской области 8 августа 2023 года при выполнении боевого задания получил ранение, от которого скончался. Накануне трагедии парню исполнилось 26 лет.

«Все, кто не вернулись — они все находятся в царстве. Это жизнь вечная. Война идет не только здесь, война идет и на небе. И Господу Богу нужны тоже воины. Они там борются на небесах с этой бесовщиной всей. Победа, конечно, будет за нами. Ведь с нами Бог и наши дети», — отметил Ушаков.

Ещё одна фотография рассказывает историю Алексея Осокина. Парень с 24 февраля 2022 года участвовал в боях за аэропорт Гостомель. Даже будучи раненным снайпером, он продолжал эвакуировать боевых товарищей из западни. Но 3 марта в медпункте аэродрома скончался от ранений.

Помимо многочисленных орденов и медалей Алексей награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации посмертно. Память о настоящем защитнике своей страны бережно хранит его семья.

«Солдат погибает дважды. Первый раз он погибает в бою от пуль, а второй раз он погибает тогда, когда его забывают. Вот чтобы солдата не забывали, чтобы он не погибал, для этого нужны эти выставки, потому что когда жива память о погибших наших защитниках отечества — тогда будущее поколение об этом будет знать. Вот это я считаю самое важное», — поделился отец погибшего — Николай Осокин.

Посетители выставки долго не расходились — рассматривали фотографии и читали истории парней. Экспозиция не оставила ни одного из присутствующих равнодушным.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.