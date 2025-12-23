Игорь Брынцалов исполнил желания детей на акции «Елка желаний» в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний» в ДК «Балашиха», где исполнил мечты детей из семей участников СВО и других сложных жизненных ситуаций, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В преддверии Нового года председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в акции «Елка желаний» в ДК «Балашиха» городского округа Балашиха.

По словам спикера, уже семь лет депутаты подмосковной «Единой России» исполняют мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях: с ограничениями по здоровью, оставшихся без попечения родителей, из семей участников СВО и вынужденно покинувших свои дома из-за военных действий.

Игорь Брынцалов снял с елки два шарика с пожеланиями — от 9-летней Алены Коловановой и 12-летнего Егора Цымермана. Алена мечтает посетить Москвариум, и поездка для нее будет организована в ближайшие дни. Егор хотел бы сходить в цирк на проспекте Вернадского — это желание также будет исполнено.

Вместе с председателем Мособлдумы в акции участвовали глава округа Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутаты местного совета, представители бизнеса и руководители предприятий Балашихи. Они также приступят к исполнению детских желаний.

Заявки от детей принимали с 15 ноября, а к их исполнению приступили с 5 декабря. Желающие могут исполнить мечту ребенка онлайн на сайте елкажеланий.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.