Мособлдума поддержала проект об изъятии неиспользуемых сельхозземель

Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы об изъятии неиспользуемых сельскохозяйственных участков, обремененных ипотекой. Инициатива направлена на сохранение таких земель и их возвращение в оборот, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Законопроект Мособлдумы совершенствует механизм изъятия неиспользуемых сельхозземель, обремененных ипотекой. Госдума приняла документ в первом чтении.

«Сегодня порядка 20 процентов неиспользуемых или используемых не по целевому назначению участков обременены ипотекой. Существующий механизм изъятия в таких случаях нерезультативен: они не интересны новым правообладателям ввиду риска утраты залогового имущества», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По его словам, такие участки приобретаются в казну субъекта, а возможный риск ложится на региональный бюджет. Последующая передача земли в собственность или аренду затруднена либо невозможна.

Законопроект предусматривает, что уполномоченный орган субъекта РФ обращается в суд с требованием изъять участок, продать его с публичных торгов и прекратить ипотеку. Средства от продажи в приоритетном порядке выплачиваются залогодержателю, остаток — бывшему собственнику. Запись об ипотеке погашается автоматически при регистрации права нового владельца.

Такой порядок позволит банку получить средства, бывшему собственнику — остаток выручки, а новому владельцу — использовать землю по назначению.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что инициативу поддержали 45 регионов.

«Что важно, поддержали и такие аграрные регионы, как Ростов, Краснодар, Оренбург», — добавил он.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.