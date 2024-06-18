Фракция КПРФ поддержала предоставление социальной поддержки спасателям Подмосковья

Под руководством зампредседателя Мособлдумы — руководителя фракции КПРФ Александра Наумова в Московской областной думе 13 июня провели расширенное совещание на тему: «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки работникам ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Пожары и стихийные бедствия, аварии, техногенные катастрофы и ликвидация их последствий в Московской области — все это находится в зоне ответственности Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» (ГКУ МО «Мособлпожспас»), созданного в 2011 году, после неоднократных структурных преобразований аварийно-спасательных формирований.

138 пожарных подразделений, 35 спасательных формирований, 7 поисково-спасательных постов и 6 специализированных отрядов (авиационный, водолазный, взрывотехнический, кинологический, химический и медицинский) со штатной численностью свыше 8000 человек заняты благородным делом — спасением жизни жителей Подмосковья, сохранением имущественного комплекса в регионе.

Любое чрезвычайное происшествие и первыми по вывозу через систему: 101 и 112 прибывают пожарные-спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас».

Так, при тушении и ликвидации пожара, произошедшего 22 марта нынешнего года, вследствие террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» наряду с подразделениями МЧС России поМосковской области и г. Москве, принимало участие 45% пожарных — спасителей «Мособлпожспас».

По информации МЧС России, 86% пожаров совместно тушится региональными и федеральными пожарными.

Несмотря на это, на сегодняшний день, работникам противопожарных служб субъектов Российской Федерации предоставляются разные меры социальной поддержки.

Что касается условий работы и гарантий социальной защиты работников «Мособлпожспас», то они существенно отличаются от мер поддержки, как в системе МЧС России, так и в аналогичных подразделениях ряда регионов Российской Федерации, в том числе в г. Москве, в столицах федеральных округов.

Открывая расширенное совещание, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов обозначил план работы мероприятия. С приветственным словом выступил заместитель Председателя Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов. Он отметил, что вопрос относительно мер социальной поддержки для сотрудников ГКУ «Мособлпожпас» давно стоит на повестке, требует тщательной проработки и необходим для сохранения кадрового потенциала этого важного государственного учреждения.

Представлявший комитет по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы депутат-коммунист Олег Емельянов сообщил, что на заседании Комитета, совместно с центральными исполнительными органами власти Московской области, будут рассмотрены рекомендации данного совещания на предмет предоставления дополнительных мер социальной поддержки работников ГКУ МО «Мособлпожспас».

Член комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, депутат-коммунист Елена Мокринская поддержала заявленные инициативы о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки пожарным и спасателям Подмосковья, пообещав поднять вопрос о финансировании данных мероприятий на ближайшем заседании комитета.

С основным докладом выступил заместитель председателя Московской областной думы- руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Он выразил благодарность органам исполнительной власти Московской области, муниципалитетам и МЧС России по Московской области за отклик на просьбу организаторов совещания предоставить свои предложения и рекомендации.

«Мы получили разнообразные предложения. Какие-то из них пересекаются, какие-то входят в федеральную повестку. Один из самых главных вопросов — досрочный выход на пенсию, по аналогии с МЧС. По нему давно идут обсуждения на площадке Госдумы, с участием представителей правительства России, чтобы затем выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу.

Обсуждение мер поддержки сотрудников «Мособлпожспаса» является важнейшей темой. Они обеспечивают безопасность граждан. Вопросы противопожарной безопасности в истории нашей тысячелетней державы, всегда имели первостепенное значение.

Системная законодательная работа в этой сфере началась при царе Алексее Михайловиче Романове — отце Петра I. 30 апреля 1649 года был принят «Наказ о градском благочинии». Дальнейшее развитие пожарное дело получило при других русских государях.

В XIX веке была выстроена единая система, началось строительство пожарных депо и каланчей. В советский период пожарная охрана получила дальнейшее развитие.

17 апреля 1918 года вышел декрет об организации государственных мер борьбы с огнем. Все эти меры сформировали систему пожарной охраны, которая существует до сих пор. И уже в 1999 году, Указом Президента Российской Федерации, 30 апреля стало Днем пожарной охраны. До 2002 года пожарная охрана находилась в ведении министерства внутренних дел, с 2002 года в ведении МЧС.

Сейчас государственная пожарная охрана включает две составляющие: это МЧС и региональные службы.

Всего по стране в пожарных службах работают более 400 тысяч человек, из них более 288 тысяч служат в МЧС России.

Что касается Мособлпожспаса, то в его составе более 8 тысяч человек. Это разветвленная система, включающая в себя 138 пожарных подразделений, а также специализированные подразделения и отряды.

Целью нашего сегодняшнего мероприятия можно обозначить выявление проблем, с которыми вы столкнулись и пути их решения на законодательном уровне.

Московская область динамично развивается, численность населения увеличивается, идет интенсивное жилищное строительство. Мы являемся одним из драйверов промышленного роста, который происходит в стране.

В регионе идут мощные инвестпроекты. Многое сделано для того, чтобы закрыть мусорные полигоны, но проблемы остаются. Техногенные, природные и бытовые пожары, по-прежнему остаются одной из актуальных проблем.

Поэтому пожарная служба имеет большое значение для обеспечения безопасности наших граждан, благополучия нашего региона. В связи с этим, вызывает определенное беспокойство тот факт, что в Московской области сотрудники региональной противопожарной службы не имеют необходимого уровня социальной защищенности.

Во время одной из моих встреч со спасателями и пожарными, один из них задал вопрос: «Сейчас мы должны уходить на пенсию в 65 лет, как я буду в этом возрасте карабкаться по штурмовой лестнице на пожаре?» Ему могут предложить перейти на другую работу. Но если человек всю жизнь посвятил этому делу, он герой, он любит свою работу. Куда он пойдет?!

Возникает вопрос, как обстоят дела с молодежью, с теми, кто приходит в Мособлпожспас, чтобы спасать людей? Ситуация не очень хорошая! Из года в год увеличивается отток кадров. В прошлом году цифра составила 19%. Основная причина ухода — низкая заработная плата. Молодые люди, пройдя обучение, получив необходимые навыки, уходят в МЧС в Москву, где в два раза выше зарплаты.

Конечно, мы не можем тягаться ни с бюджетом Москвы, ни с федеральным бюджетом. Но наши подмосковные пожарные Мособлпожспаса, наравне с пожарными МЧС, участвуют в тушении пожаров, спасают людей, рискуя жизнью.

По статистике МЧС, до 86% пожаров в Московской области ликвидируется совместными усилиями МЧС и Мособлпожспаса. Когда произошла трагедия в Крокусе, на первоначальном этапе 45% расчетов, прибывших для тушения пожара, были расчетами Мособлпожспаса.

Вопрос о сохранении кадров подмосковной противопожарной службы стоит очень серьезно. Я знаю, что сейчас прорабатываются эти вопросы в Правительстве России, в Государственной Думе. Многие люди, посвятившие жизнь службе в МЧС и спасательных службах, обеспокоены сложившейся ситуацией. В других регионах страны сходная ситуация.

В нашем региональном законодательстве отсутствует необходимый пакет мер социальной поддержки, который позволил бы сохранять кадры пожарных и спасателей в Подмосковье. Москва и ряд других регионов: Санкт-Петербург, Ростов, Ленинградская область вводят определенные нормы, направленные на поддержку региональных пожарно-спасательных служб.

Например, в Москве в 2022 году ввели ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума тем, кто отработал 25 лет, подобная мера введена и в Ленинградской области. Такую меру поддержки можно рассмотреть применительно к Московской области. Материальная помощь, которая оказывается семье в случае гибели сотрудника, в МЧС составляет 3 млн. рублей, а для сотрудников «Мособлпожспаса» значительно меньше. Хотя они также рискуют жизнью.

Муниципалитеты предлагают предоставлять нашим пожарным служебное жилье. Кроме того, возможно предоставление земельных участков под ИЖС, предоставление мест в детских садах, целевое обучение в профильных вузах и средних специальных учебных заведениях. Эти предложения нашли свое отражение в наших рекомендациях.

Я хотел бы, чтобы наше совещание воспринималось как начало процесса выработки мер поддержки для сотрудников Мособлпожспаса, чтобы они ощущали себя людьми, о которых заботится наша областная власть, поскольку социальная поддержка подмосковных пожарных-спасателей — залог безопасности региона.

Что касается страховых льготных пенсий, то этот вопрос необходимо обсуждать на федеральном уровне и мы будем прорабатывать этот вопрос», — обозначил в своем заместитель Председателя Мособлдумы Александр Наумов.

В своих выступлениях Сергей Щетинин — заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» и Николай Вдовин — генерал-майор, советник-помощник руководителя главного управления гражданской защиты Московской области, а также заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Андрей Трошин поддержали, предложенные фракцией КПРФ, меры социальной поддержки, изложенные в докладе руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

Однозначно высказались о необходимости корректировки мер социальной поддержки для пожарных-спасателей Подмосковья начальник управления Министерства образования Московской области Елена Белик и Роман Моглиевич — заведующий отделом по делам ветеранов и обеспечению социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерства социального развития Московской области.

О существенной помощи, оказываемой ГКУ МО «Мособлпожспас» на водоемах Московской области, в своем выступлении отметила Нина Ванюкова — заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства и Константин Новиков — заместитель руководителя Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов. Они сообщили, что при разливе нефтепродуктов на р. Москве в 2019 г., наряду с аварийной службой Росводресурсов, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» принимали активное участие в ликвидации последствий этой техногенной аварии.

Существенную помощь при тушении лесных пожаров и на особо охраняемых природных территориях оказывают спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», отметили в своих выступлениях Елена Доронина — заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области и Рустам Якубов — директор «Национального парка „Лосиный Остров“.

Подводя итоги расширенного совещания, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отметил, что все предложения и пожелания участников совещания, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки будут рассмотрены.В том числе, о возможности предоставления в первоочередном порядке мест детям работников «Мособлпожспаса» в дошкольных образовательных организациях, о возможности льготного поступления детей работников, а также работников «Мособлпожспас» в средние специальные и высшие учебные заведения Московской области, также по целевому набору. Предоставление на льготных условиях санаторно-курортного лечения в лечебно-профилактических учреждениях Московской области и другие меры поддержки в ближайшее время будут проработаны созданными рабочими группами с профильными комитетами Московской областной Думы и министерствами Московской области для их дальнейшей реализации.

«Дорогу осилит идущий, а мы сделали первый шаг в этом благородном деле, чтобы те, кто отвечает за безопасность Подмосковья, были уверены в завтрашнем дне», — подчеркнул заместитель Председателя Мособлдумы Александр Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.