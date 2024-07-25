Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал 194 льготных займа на 357 млн рублей

В Московской области большое внимание уделяется поддержке бизнеса: для удобства предпринимателей запускаются удобные сервисы, внедряются новые и расширяются существующие меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье на сегодняшний день свою деятельность осуществляют свыше 426 тыс. субъектов МСП, при этом более 48 тыс. из них — вновь созданные. Это говорит о том, что в области для открытия и ведения бизнеса созданы все необходимые условия. Так, одна из популярных мер поддержки среди наших предпринимателей — займы от Московского областного фонда микрофинансирования. Получить микрозайм до 5 млн рублей — легко и удобно. Процедура доступна в режиме онлайн и по сокращенному пакету документов», — отметил депутат.

Он напомнил, что фонд был создан в 2009 году. Помимо общих условий предоставления займов, подмосковному бизнесу доступны 12 специальных программ льготных кредитов. По словам Тараса Ефимова, предпринимателями региона за полгода 2024 года подано 330 заявок на получение займа.

«Фондом за этот период выдано 194 займа на сумму 357,7 млн рублей. Самыми востребованными стали программы: „Социальный бизнес“ с объемом выдачи — 68,2 млн рублей, и „Производство“ с объемом выдачи — 66,3 млн рублей», — сказал парламентарий.

Он также в сравнении привел данные за 2023 год.

«Всего было принято 529 заявок на получение займов, выдано — 453 на сумму 741,5 млн рублей. Наибольший объем займов — 191 млн рублей — был предоставлен по программе „Приоритетный“, — добавил в завершении Тарас Ефимов.

Московский областной фонд микрофинансирования

С подробной информацией об условиях выдачи займов можно ознакомиться на официальном сайте МОФМ.

Программы

Социальный бизнес

Получатели: социальные предприниматели и субъекты МСП, созданные ветеранами боевых действий

Сумма – 2 000 000 руб.

Ставка – от 2%

Срок – 36 месяцев

Отдаленные территории

Получатели: субъекты МСП отдалённых территорий

Сумма – 2 000 000 руб.

Ставка – от 2%

Срок – 36 месяцев

Начни свое дело

Получатели: субъекты, осуществляющие деятельность менее 12 месяцев

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Фудтрак

Получатели: субъекты МСП

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Маркетплейс

Получатели: субъекты МСП – поставщики торговых онлайн-площадок

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Сельское хозяйство

Получатели: субъекты МСП

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Производство

Получатели: субъекты МСП сферы производства

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Франшизы

Получатели – субъекты МСП

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Приоритеты 2024

Получатели – субъекты МСП

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Экспорт

Получатели – субъекты МСП

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Инвестор

Получатели – субъекты МСП

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Самозанятый

Получатели: самозанятые и ИП на НПД

Сумма – 500 000 руб.

Ставка – от 10%

Срок – 36 месяцев

Общая

Получатели: субъекты МСП

Сумма – 5 000 000 руб.

Ставка – от 12%

Срок – 36 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.