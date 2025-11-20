ЕР Подмосковья выполнила более 96% наказов людей в сфере здравоохранения за 4 года

Всего с 2021 года поступило 1 308 наказов граждан Московской области, 1 151 из них уже исполнен в рамках народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«Большинство наказов касается организации оказания медицинской помощи, строительства и ремонта медучреждений. Это, в частности, строительство Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске, который может принимать в год 15 тыс. пациентов. Здесь находится единственное в регионе детское отделение челюстно-лицевой хирургии, а также первый в области центр внутрисосудистой детской хирургии», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

Среди других реализованных проектов — строительство Котельниковской поликлиники и поликлиники смешанного типа при Мытищинской областной клинической больнице, капремонт роддома в Химках, поликлиники при Истринской клинической больнице.

Андрей Голубев отметил, что сейчас в работе остаются 44 наказа граждан. В частности, идут работы по возведению 2 корпусов современной многопрофильной областной больницы в Балашихе, строительство поликлиники смешанного типа при Королевской городской больнице № 1 и детской поликлиники при Московской областной больнице им. проф. Розанова в Пушкино. Два последних объекта планируется открыть уже в 2026 году, больницу в Балашихе — в 2027 году.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в 2025 году в регионе по народной программе партии идет капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, более 20 из них планируется открыть в этом году. А в 2026 году в Подмосковье планируется строительство 4 поликлиник и 3 станций скорой помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.