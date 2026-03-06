Единороссы Подмосковья отправили новую помощь в зону СВО

Отделения «Единой России» в Подмосковье направили в зону спецоперации новые партии гуманитарной помощи из Жуковского, Красногорска, Королева и Балашихи. Бойцам передали оборудование, продукты, теплые вещи и технику, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Из Жуковского на фронт отправили около 1,7 тонны груза. В него вошли оборудование и запчасти для автомобилей, продукты питания, термобелье, предметы гигиены и медикаменты. Помощь распределят между военнослужащими из Жуковского, Раменского и Воскресенска.

«В груз вошло около 1,7 тонны различных посылок для наших военнослужащих. Благодарю жителей и молодежь, которые регулярно участвуют в сборе, помогают сортировать, упаковывать и грузить собранную помощь», — рассказал депутат местного совета от «Единой России» Дмитрий Овчинников.

Из Красногорска в ЛНР направили тонну гуманитарной помощи, сформированной депутатами фракции и сторонниками партии. В составе груза — продукты и теплые вещи для межсезонья. Королевские партийцы передали артиллерийскому полку стройматериалы и окопные свечи.

Балашиха отправила автомобиль на харьковское направление. В него загрузили средства гигиены, теплое белье, медикаменты, продукты, маскировочные сети и письма школьников.

«Отправили автомобиль на харьковское направление. В груз вошли средства личной гигиены, теплое белье, медикаменты, продукты питания, маскировочные сети, письма поддержки от школьников Балашихи», — сообщил секретарь местного отделения партии Сергей Юров.

Также бойцам передадут дизельные генераторы и станцию радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

С начала спецоперации подмосковные партийцы собрали почти 18 тыс. тонн помощи для фронта и новых регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.