«Единая Россия» запустила «ПолитСтарт» в Подмосковье

Кадровый проект «ПолитСтарт» стартовал 16 марта 2026 года в Подмосковье. Программа поможет начинающим политикам подготовиться к выборам в Мособлдуму и муниципальные советы, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Федеральный проект «ПолитСтарт» действует с 2018 года и направлен на подготовку кандидатов к участию в избирательных кампаниях. За это время более 300 его участников стали депутатами разных уровней в Московской области. Куратором проекта в регионе выступит депутат Госдумы Александр Толмачев.

Принять участие могут граждане России старше 18 лет без судимости, второго гражданства и членства в других политических партиях. Особое внимание организаторы уделят участникам и ветеранам СВО. В 2026 году проект ориентирован на тех, кто планирует баллотироваться в Мособлдуму или советы депутатов в Коломенском, Химкинском, Пушкинском и Лобненском округах. Участники смогут попробовать себя не только в роли кандидатов, но и политических консультантов.

Обучение начнется в апреле и пройдет очно и онлайн. Программа включает мастер-классы, брифинги, образовательные курсы и консультации, а также участие в предварительном голосовании партии с сопровождением наставников — депутатов Госдумы и Мособлдумы, глав округов, медиаменеджеров и политиков.

«Мы расскажем участникам, как правильно планировать работу в ходе избирательной кампании, выстраивать личный образ, работать со СМИ и в соцсетях. Наставники поделятся опытом и лучшими практиками», — рассказал Александр Толмачев.

Он добавил, что Московская область традиционно остается лидером проекта по числу регистраций, подготовленных кандидатов и победителей предварительного голосования.

Предварительное голосование «Единой России» стартовало 11 марта в рамках подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы. По итогам кампании состав депутатов в регионе может обновиться как минимум на треть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.