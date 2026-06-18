«Единая Россия» проверяет доступность соцобъектов Подмосковья

Мониторинг доступной среды для ветеранов спецоперации с инвалидностью проходит во всех муниципалитетах Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева. Депутаты «Единой России» совместно с органами соцзащиты и администрациями оценивают условия проживания и маршруты к социальным объектам, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Депутаты «Единой России» вместе с представителями соцзащиты, администраций и участниками спецоперации проверяют элементы безбарьерной среды в домах ветеранов и по маршрутам к социально значимым учреждениям. Средства на обустройство выделены из бюджетов разных уровней.

В Ленинском округе комиссия оценила доступность дороги ко Дворцу спорта «Видное» и самого учреждения. Нарушений не выявлено: входная группа, помещения и парковка соответствуют нормативам. Аналогичные результаты показали проверки в МФЦ «Мои Документы» и поликлинике №3 на Березовой улице.

В Ступине, где проживают более 50 ветеранов спецоперации с инвалидностью, депутаты осмотрели взрослую поликлинику и подъездные пути к ней. В Волоколамске участники мониторинга посетили здания администрации, МФЦ, налоговой инспекции, ДК «Родники», ЕРЦ и другие объекты, проверили пандусы, поручни, тактильную плитку и кнопки вызова персонала.

«Я благодарен за то, что на наши просьбы реагируют. Для меня пандус — возможность жить самостоятельно и ни от кого не зависеть», — отметил участник спецоперации Юрий Голышев.

Депутат Госдумы Михаил Терентьев подчеркнул, что регион применяет маршрутоориентированный подход.

«Подход стал маршрутоориентированным: от места жительства человека на коляске до социального объекта. Благодаря донастройке среды у бойцов, получивших травмы, появляется возможность вести активный образ жизни», — пояснил он.

В регионе из 7 тыс. ключевых социальных объектов около 5 тыс. соответствуют высокому уровню доступности. На муниципальных парковках не менее 10% мест выделено для автомобилей людей с инвалидностью, закупается низкопольный транспорт, действует служба социального такси. Новые здания не вводят в эксплуатацию без соблюдения требований безбарьерной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.