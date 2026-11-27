Партия «Единая Россия» 1 декабря отметит 25-летие. Народная программа, с которой она победила на выборах 2021 года, в Московской области выполнена практически полностью, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

В Подмосковье по Народной программе построили и отремонтировали сотни школ, детсадов, поликлиник и стадионов, благоустроили более 350 общественных пространств. В новую редакцию включили свыше 920 тыс. инициатив жителей, более 742 тыс. уже находятся в работе. Все наказы останутся на контроле.

Один из примеров — комплекс «Звездный» в Орехово-Зуеве, построенный на месте пустыря. Раньше спортсмены ездили на крытые катки в соседние муниципалитеты. Теперь половину комплекса занимает ледовая арена, есть зал технической подготовки хоккеистов. По словам директора спортшколы «Спартак-Орехово», члена партии Максима Дмитриева, комплекс работает третий год, здесь занимаются около 100 хоккеистов и 200 фигуристов, растет спрос на массовые катания.

«Звездный» присоединился к программе «Красная Машина» федерации хоккея России. Около 20 детей посетили мастер-класс. Любительский «Атлант» играет в Ночной хоккейной лиге: команда дважды подряд становилась чемпионом области и отбиралась в финал в Сочи. Фигуристы успешно выступают на соревнованиях разных уровней. Екатерина Колесова занимается почти два года и готовится к новым стартам. По субботам каток бесплатен для многодетных семей, кружки и секции — для семей участников спецоперации.

Благоустройство Коробовского лесопарка в Ленинском округе выполнено на 70%. На маршрутах уложили отсев, монтируют детское и спортивное оборудование, обустраивают газоны. Многодетная мама Елена Мельникова отметила, что семье больше не придется ездить на отдых в другие районы. Депутат Мособлдумы Диана Алумянц сообщила, что площадь лесного массива превышает 1200 гектаров, а открытие намечено на август 2027 года.

Подмосковное отделение партии — крупнейшее в России: свыше 72 тыс. членов и 66 тыс. сторонников. По итогам осенних выборов партия получила почти 78% мандатов в Госдуме и Мособлдуме.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.