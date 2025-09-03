«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант

Она проходит на сайте агродиктант.рф . Диктант напишут на более 1 тыс. площадках по всей стране: в школах, вузах, реготделениях «Единой России» и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и в культурных центрах. Среди необычных площадок — Ненецкий чум центра арктического туризма, Мацестинская чайная фабрика, самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«Диктант — это еще один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения. Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии», — отметил координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Планируется, что в акции, которая состоится с 8 по 12 октября, примут участие более миллиона человек — это школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители органов власти.

Им предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК. Затронут и темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности. Вопросы подготовили более 40 специалистов отрасли. Для разных возрастов разработаны четыре уровня заданий.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и еще 8 федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, корпорация МСП, «Движение первых» и партнеры аграрной отрасли. Среди спонсоров проекта — ведущий экспортер российского зерна группа ОЗК и агропромышленный холдинг «ЭКО-культура».

Акцию приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.