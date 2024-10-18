Дополнительные меры поддержки для экскурсоводов планируют ввести в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел расширенное заседание. Депутаты совместно с представителями министерства культуры и туризма Московской области, общественной палаты, экспертного совета при Мособлдуме, государственных и муниципальных музеев обсудили развитие музейной деятельности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы обсудили главные аспекты развития музейной деятельности, актуальные на сегодняшний день. Во-первых, важно регулярное общение с музейным сообществом в части совершенствования законодательства и получение обратной связи от руководителей наших музеев о применении принимаемых норм на практике. Во-вторых, одним из ключевых аспектов развития музеев является их популяризация среди молодого поколения. Сегодня мы обсуждали возможность разработки перечня музеев, рекомендованных для посещения школьниками, с целью его дальнейшей рассылки в образовательные учреждения региона, в том числе с подключением координаторов партийного проекта «Культура малой родины», — рассказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Еще один из вопросов, который подняли на заседании — цифровизация. Особое внимание уделили системе работы с Пушкинской картой.

«Это возможность сегодня привлечь аудиторию с федеральными средствами. Для молодежи это бесплатно, а для наших учреждений это возможность дополнительно заработать средства, которые пойдут на развитие музея. Из 50 муниципальных музеев 21 можно посетить по Пушкинской карте. Сейчас одна из главных задач внедрить проект во всех муниципальных музеях», — рассказала председатель комитета Линара Самединова.

Что касается областных музеев, то, по словам депутата, там такая система внедрена и работает. Подробнее участники заседания остановились на планах, в частности на создание новой государственной программы для муниципальных музеев.

«Во многом сейчас необходимо систематизировать и актуализировать состояние наших муниципальных музеев. Так как они действительно не фигурируют ни в одной государственной программе. И чтобы они были, нам надо четко понимать, кому нужны средства и на что их необходимо потратить. И в этом вопросе нам точно поможет внедрение цифрового учета, аналитики», — добавила Самединова.

Также на заседании обсудили создание дополнительных мер поддержки для работников музеев, в частности экскурсоводов.

«Одно из важных направлений нашей работы — поддержка музейных специалистов. Мы сотрудничаем с несколькими вузами, проводим обучение и повышение квалификации. Важно также и стимулирование. Например, мы разрабатываем единый порядок учета экскурсионной нагрузки, взаимодействуем с билетными системами, автоматизируем отчеты — все для того, чтобы создать максимально прозрачную систему поощрения лучших экскурсоводов региона. Плюс от подобных мер цифровизации — это еще и оптимизация процесса оказания музейных услуг, вывод его на качественно новый уровень, к чему сейчас очень требовательны посетители», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«Нам необходимо материально поддержать наших экскурсоводов, так как это те люди, которые работают в выходные и праздники, дают знания и прививают чувство гордости и любви к малой Родине», — подытожила Самединова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.