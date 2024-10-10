Депутаты Мособлдумы посетили детский клинический центр им Рошаля в Красногорске

Депутаты Мособлдумы во главе с председателем регионального парламента Игорем Брынцаловым посетили детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске, который открылся в конце лета. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Брынцалов отметил, что строительство крупного детского лечебного центра в Подмосковье поддержал глава РФ Владимир Путин. Возводилось здание в рамках национального проекта «Здравоохранение» — первый камень в основание его фундамента был заложен в 2021 году. Свое имя больница получила в честь президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

«Мы следили за тем, как реализовывался этот проект. Губернатор Андрей Воробьев все стадии строительства сопровождал лично. Сегодня уже своими глазами можем увидеть, как функционирует центр, который не только красив снаружи, но и оснащенный самым передовым оборудованием внутри. Действительно, флагманский, и на сегодняшний день единственный в стране по оснащению. Наши дети с родителями ездили в другие субъекты получать высококвалифицированную помощь. Сегодня она оказывается здесь, на месте. Уже за время работы больницы более 8 тысяч детишек получили лечение, либо консультации», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Делегацию встретила главный врач лечебного заведения Татьяна Шаповаленко. Она пригласила гостей на обзорную экскурсию по центру — познакомиться с деятельностью учреждения и убедиться в его уникальности.

Шаповаленко рассказала, что клинический центр им. Л. М. Рошаля оказывает детскому населению весь спектр медицинской помощи по 28 профилям. В структуру учреждения входят консультационно-диагностический центр, 16 стационарных отделений, 23 операционных, симуляционный и телемедицинский центры. В клинике 461 койка в стационарных отделениях и 48 — в реанимации.

Она отметила, что на базе медучреждения действуют единственные в Московской области детские отделения челюстно-лицевой хирургии и внутрисосудистой хирургии, а также центр роботической хирургии.

По-современному налажена работа в приемном отделении.

«Мы организовали медицинскую сортировку. В одной стороне красная зона — экстренная, с шоковой операционной и реанимацией. В другой — желтая зона для пациентов состояния средней тяжести. Зеленая зона — самообращения, для тех, кто может спокойно ожидать. На сегодняшний день у нас около 150 обращений в день, порядка 70 — это скорая медицинская помощь, все остальные — самообращения», — пояснила Шаповаленко.

К расположению инфекционного отделения здесь также подошли рационально.

«Инфекционное отделение рассчитано на 30 коек, имеет свою отдельную инфекционную реанимацию на 6 коек и операционную. То есть, мы теперь не закрываем весь корпус, если приезжает ребенок с инфекцией, мы спокойно его транспортируем. В отделении отдельный приемный покой, отдельный въезд в реанимацию. И есть отдельные боксы», — рассказала главврач.

Для оказания экстренной помощи на территории учреждения размещена вертолетная площадка. Каждый день борта санавиации доставляют в центр тяжелых пациентов.

«Сейчас мы ждем вертолет из Селятино, Наро-Фоминского городского округа с двухгодовалой девочкой в крайне тяжелом состоянии. Она была доставлена в местную больницу бригадой скорой помощи по жизненным показаниям. И оттуда бригада медицинских катастроф эвакуирует девочку вертолетом к нам. Потому что именно здесь может быть оказана высокотехнологичная медицинская помощь», — сказал заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации, главный внештатный детский анестезиолог и реаниматолог Московской области Дмитрий Новиков.

По словам врача, главная уникальность центра — его оснащение. Здесь установлено более 9,5 тысячи единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования экспертного класса.

«Это наивысший уровень медицинской помощи, доступный на сегодняшний день в России. И мы ничем не уступаем ни одному научно-медицинскому центру федерального уровня. И то, что такой центр появился в Московской области, это большая победа. Теперь высокотехнологическая медицинская помощь стала доступна детям в Подмосковье», — подчеркнул Новиков.

Шаповаленко считает, что не только оборудование является главной особенностью клиники, но штат сотрудников, к подбору которого подошли со всей ответственностью. Свыше 1000 медицинских работников трудятся ежедневно, чтобы каждый маленький пациент выздоровел и с хорошим настроением отправился домой. Лучших из лучших собирали по всей России.

Гости проследовали к отделению телемедицины и центра управления больницей — на экранах они посмотрели работу операционных блоков и отделений. Далее делегация посетила отделения реанимации, интенсивной терапии и кардиохирургии.

Брынцалов заметил, что, передвигаясь по центру, было сложно поверить, что находишься в больнице. В ней все ориентировано на маленьких пациентов, и чтобы их пребывание в стенах лечебного заведения было максимально приятным. Здесь и красивые палаты с партами для детей школьного возраста, чтобы на период лечения не отстать от учебы, игровые комнаты с мультимедийной панелью, зона матери и ребенка, расписанная «Союзмультфильмом».

В ходе посещения центра депутатам удалось пообщаться с родителями маленьких пациентов. Семья Тощаковых, прибывшая из Долгопрудного, даже и не надеялись получить направление в Красногорск. А сегодня они здесь, ждут консультацию невролога для дочки Алины.

В завершении встречи Брынцалов пожелал персоналу центра успехов и новых достижений, детям — скорейшего выздоровления.

«Нет сомнений, что наши дети, проживающие как в Подмосковье, так и в других регионах смогут получить здесь полный спектр всех необходимых медуслуг оперативно и качественно. И что в скором времени центр зарекомендует себя как лучший в стране», — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.