Депутат Живцов организовал новогоднюю гуманитарную помощь в Орехово-Зуевском округе

Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов сообщил о начале подготовки новогодней гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации. По его словам, поздравлять военнослужащих в преддверии праздника стало доброй традицией для него и коллег-единороссов.

Живцов отметил, что подготовка гуманитарной помощи начинается задолго до Нового года. В этом году на фронт отправят зимнюю военную форму, обувь, спальные мешки, спецоборудование и хозяйственные товары.

Особое внимание уделили новогодним письмам и открыткам, которые подготовили ученики Куровской средней школы № 1 Орехово-Зуевского округа. По словам депутата, такие послания помогают поддерживать боевой дух защитников. Живцов подчеркнул, что воспитание патриотизма у детей начинается с простых поступков, например, с желания написать письмо на фронт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.