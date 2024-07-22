Депутат Закиров принял участие в заседании молодежного парламента при Госдуме

Депутат Мособлдумы Лев Закиров от партии «Новые люди» принял участие в пятом заседании действующего созыва молодежного парламента при Госдуме Федерального собрания Российской Федерации. В рамках заседания были презентованы законодательные инициативы, направленные на поддержку участников СВО, развитие научной сферы и защиты прав молодежи. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Лев Константинович поделился с коллегами результатами совместной работы Палаты молодых законодателей при совете федерации РФ и молодежного парламента при Госдуме. По словам Закирова, их цели пересекаются — это и законотворческая деятельность, и развитие молодежного парламентаризма.

Также Лев Константинович рассказал про прошедшие мероприятия, будущие планы на работу и международную деятельность. Лев Закиров считает, что в этом году работа вышла на совершенно новый уровень.

Команда депутата видит множество точек для совместного роста и развития структур.

Здесь важно отметить предложение, которое выдвинул Лев закиров, о проведении совместного заседания двух структур. Подобное заседание будет первым в истории нашей страны. Коллеги поддержали инициативу депутата и приступают к работе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.