Депутат Закиров обсудил с сыном президента Венесуэлы развитие многополярного мира

«На встрече обсудили стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой и развитие молодежного парламентаризма. Мы уже наладили контакты с молодыми парламентариями из Венесуэлы и работаем над совместными проектами. Будем продолжать делиться опытом и укреплять взаимоотношения. Также поговорили про развитие многополярного мира», — говорит Лев Закиров.

Также политики обсудили предложенные палатой молодых законодателей поправки к антифашистскому закону Венесуэлы. Николас Мадуро пообещал их поддержать.

Лев Закиров отметил, что рад укреплению взаимоотношений между странами и пригласил его принять участие в антифашистском конгрессе, который пройдет в январе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.