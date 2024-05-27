Депутат Вшивцев проконтролировал создание пешеходной дорожки в Волоколамске

Фото - © Протоптанные тропинки превращают в комфортные заасфальтированные дорожки. В план этого года вошли четыре локации — в Волоколамском округе./Ирина Паленова

В Подмосковье продолжается реализация программы «Пешком» — проект, особенно полюбившийся жителям. Протоптанные тропинки превращают в комфортные заасфальтированные дорожки. В план этого года вошли четыре локации — в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева.

Депутат Московской областной Думы Вшивцев совместно с депутатами Совета депутатов Волоколамского городского округа Анной Шестеркиной и Татьяной Шаргаевой ознакомились с ходом работ по созданию пешеходной коммуникации по адресу: г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 21/31 до остановки общественного транспорта.

«Скоро здесь станет комфортнее. Работы по прокладке народной тропы идут. Рабочие уже сделали основание из песка и укладывают бордюр. Пешеходная дорожка станет удобным маршрутом для прогулок и активного отдыха, позволит жителям проводить свободное время на свежем воздухе», — подчеркнул парламентарий.

Программа «Народные тропы» стартовала в Подмосковье в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее задача — обустроить пешеходные дорожки во дворах, а также создать и обустроить пешеходные маршруты, уже протоптанные людьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.