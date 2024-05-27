Депутат Мособлдумы Вшивцев поздравил жителей Можайска с Днем города

По случаю Дня города Можайска на Губернаторской площади состоялись торжественное мероприятия и праздничная концертная программа. Открыл праздник глава Можайского округа Денис Мордвинцев, который поздравил жителей с 793-летием города. К поздравлениям присоединился депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев, сообщает пресс-служба депутата.

«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем города! Этот праздник объединяет всех вас и напоминает о том, что ваш город — это ваша общая родина, которую вы любите и которой гордитесь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, мира и добра! Пусть ваш город процветает, а его жители живут долго и счастливо!» — пожелал Владимир Вшивцев.

В ходе торжественной части состоялась церемония награждения жителей города. Сегодня Благодарностями Московской областной Думы за добровольческую деятельность были отмечены те, кто оказывает поддержку военнослужащим — участникам специальной военной операции, участвует в сборе, отправке и сопровождении гуманитарных грузов в зону СВО.

«Хочу выразить вам огромную благодарность за вашу неоценимую помощь и поддержку. Ваша доброта, отзывчивость и готовность прийти на помощь заслуживает уважения и восхищения», — подчеркнул в своем обращении к награждённым Владимир Вшивцев.

Праздник продолжили выступления кавер-группы Little Party и Павла Соколова, экс-солиста группы «На-на», а также творческих коллективов Можайского округа.

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