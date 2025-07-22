Депутат Мособлдумы предложил разработать план эвакуации неэксплуатируемых авто

Депутат Мособлдумы Лев Закиров направил официальное обращение министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марату Сибатулину с предложением ввести понятие «неэксплуатируемый автомобиль», создать законный механизм его эвакуации по жалобам жителей и возложить все расходы на владельца такого транспорта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Новые люди» в Мособлдуме.

В действующем порядке перемещения транспортных средств в Московской области отсутствует механизм, позволяющий эвакуировать машины, если они формально не признаются разукомплектованными, но фактически не используются (например, старые автомобили с признаками долгого простоя, отсутствием движения в течение 6 месяцев и более, загрязнением и т. п.).

Депутат от партии «Новые люди» предложил рассмотреть возможность разработки проекта нормативного правового акта правительства Московской области, предусматривающего:

определение понятия «транспортное средство, утратившее признаки эксплуатации»;

введение критериев длительного простоя и отсутствия эксплуатации;

установление порядка фиксации таких случаев и последующего перемещения транспортных средств по заявлению граждан и управляющих организаций;

возмещения расходов на эвакуацию за счет собственников транспортных средств.

«Сейчас эта проблема упирается в правовой пробел. Ржавеющие «подснежники» годами занимают парковки, и освободить двор от них невозможно — закон бессилен. Мы предлагаем не еще одно обсуждение, а реальный путь решения. Суть простая: хочешь оставить машину — обслуживай и используй. Не хочешь — освободи место тем, кто живет рядом», — считает Лев Закиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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