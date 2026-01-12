Депутат Мособлдумы поздравил жительницу Пушкино с 90-летием

Михаил Ждан навестил Татьяну Прокофьевну Фомину, которая в детстве была узницей фашистских концлагерей и пережила оккупацию во время Великой Отечественной войны. После освобождения советскими солдатами она жила в детском приюте в Клязьме, где прошло ее детство и юность.

Всю жизнь Татьяна Прокофьевна посвятила работе с детьми: была пионервожатой, воспитателем, а также трудилась в Пушкинской инспекции госстраха. Ее труд неоднократно отмечали на районных и областных Досках почета.

Во время визита Михаил Ждан выслушал воспоминания Татьяны Прокофьевны о тяжелых годах войны и поздравил ее с юбилеем, пожелав крепкого здоровья. Он отметил, что при необходимости окажет помощь в решении бытовых вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.