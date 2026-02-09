Депутат Мособлдумы поздравил работников авиации в Балашихе с праздником

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов 9 февраля поздравил сотрудников Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ и АК «Рубин» в деревне Федурново городского округа Балашиха с Днем работника гражданской авиации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тарас Ефимов посетил Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ в Федурново, где в торжественной обстановке поздравил работников авиационной отрасли с профессиональным праздником. В ходе мероприятия сотрудники МАРЗ и АК «Рубин» получили почетные грамоты и благодарственные письма главы округа.

«Сегодня здесь собрались люди, влюбленные в авиацию. Ваше предприятие — это та организация, которая вносила, вносит и, очень надеюсь, будет вносить свой вклад в развитие этой отрасли. Хочу поздравить всех причастных к этому празднику», — отметил Тарас Ефимов.

В праздновании приняли участие студенты колледжа «Энергия». Для них организовали экскурсию по заводу, где показали модели самолетов и производственные цеха.

День работника гражданской авиации ежегодно отмечается в России 9 февраля и объединяет специалистов различных авиационных профессий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.