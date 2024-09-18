Депутат Мособлдумы Ефимов посетил новый детский сад на 250 мест в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» вместе с членом фракции Ульяной Кондряковой посетили новый детский сад на 250 мест в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Трехэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров рассчитано на десять групп от полутора до семи лет и две ясельные группы. Две группы из 12 уже сформированы, набор продолжается», — рассказал Ефимов.

Вместе с директором образовательного комплекса МАОУ СОШ № 5 Лидией Яньшиной и педагогами осмотрели игровые, спальни, санитарные комнаты, буфетные. В учреждении обустроили залы для занятий музыкой, физкультурой и других кружков, кабинеты логопеда и психолога, прачечная и методический кабинет. На благоустроенной территории разместились яркие игровые зоны, закрытые песочницы, спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом. У каждой группы есть своя беседка.

Детский сад на 250 мест был построен за год. Ранее на этом участке располагался заброшенный госпиталь КГБ, который снесли и освободили место под новое строительство. Благодаря реализации народной программы рядом с новым дошкольным учреждением также построена школа на 1 100 мест и котельная, в настоящее время ведется строительство многофункциональной клиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.