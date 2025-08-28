Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов поучаствовал в акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии 1 сентября депутат Мособлдумы Эдуард Живцов принял участие во всероссийской партийной акции «Единой России» «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже не первый год участвую во всероссийской партийной акции «Единой России» «Собери ребенка в школу». Причем участвую с удовольствием, потому что «первый раз в первый класс» для любого ребенка — это праздник. Взрослые всегда стремятся сделать этот день особенным», — отметил Эдуард Живцов.

Вместе с руководителем окружного управления соцзащиты Мариной Гальченко и Почетным гражданином Орехово-Зуевского городского округа Валерием Гущиным депутат вручил Милане Чайковой из города Ликино-Дулево рюкзак с анатомической спинкой, наполненный всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями и даже ланч-боксом.

«Милана из многодетной и дружной семьи. Такие семьи — опора России. Наша задача — поддерживать их во всем, особенно в важные моменты, такие как начало учебного года», — подчеркнул Эдуард Живцов.

Ранее в Орехово-Зуеве Ульяну Ковалеву, дочку участника спецоперации, поздравили с началом учебного года в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.