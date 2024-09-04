Депутат Мособлдумы Барсуков провел расширенное заседание

Сегодня председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Владимир Барсуков провел расширенное заседание комитета в режиме ВКС с участием представителей министерства территориальной политики Подмосковья, управления Минюста РФ по Московской области, Совета муниципальных образований региона. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В ходе заседания обсудили обсудили ряд законопроектов.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области „О старостах сельских населенных пунктов в Московской области“». Данный законопроект внесен комитетом. Предлагается расширить категории граждан для участия в выборах сельских старост. Проект будет рассмотрен на 91-м заседании Московской областной Думы.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области „Об административно-территориальном устройстве Московской области“» (внесен губернатором Московской области). В целях оптимизации системы административно-территориального устройства Московской области проектом закона предлагается исключить понятия «рабочий поселок» и «дачный поселок».

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области „Об образовании“» (внесен комитетом по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике). Законопроект предлагает расширить понятие «молодой специалист», распространив его на специалистов, начавших трудовую деятельность в период обучения, а также на специалистов, начавших трудовую деятельность в течение шести месяцев после прохождения профессиональной переподготовки. Также предлагается наделить статусом «молодой специалист» граждан, участвующих в специальной военной операции.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области“» (внесен губернатором Московской области). Разработан в целях усиления социальной поддержки неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих место жительства в Московской области не менее 10 лет. Законопроект предлагает увеличить размер ежемесячной денежной компенсации до 20 тыс. рублей.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области „О здравоохранении в Московской области“», который уточняет понятие «молодой специалист». Данный законопроект внесен губернатором Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.