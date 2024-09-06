Депутат Барсуков выступил с докладом на 91 заседании Мособлдумы

Председатель Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Владимир Барсуков сегодня выступил с докладом на 91-м заседании Московской областной Думы по проекту закона Московской области № 1560па «О внесении изменения в закон Московской области „О старостах сельских населенных пунктов в Московской области“, сообщает пресс-служба депутата.

«Законопроект разработан Комитетом по местному самоуправлению в целях приведения регионального законодательства о старостах сельских населенных пунктов в соответствие с федеральным. Федеральный закон от 08.07.2024 № 168-ФЗ „О внесении изменения в статью 251 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ был принят по инициативе Московской областной Думы и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Геннадия Панина», — сказал Владимир Барсуков.

По словам Барсукова, согласно данному федеральному закону, право принять участие в сходе граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения его полномочий предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим на день проведения схода 18 лет и имеющим в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта, в случае, если это установлено муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Проектом закона предлагается внести соответствующее изменение в статью 3 закона Московской области № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области».

На заседании МОД представленный проект закона был одобрен и принят за основу и в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.