Депутат Барсуков выступил на 88-м заседании МОД

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Председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной думы Владимир Барсуков выступил на 88-м заседании Московской областной думы с проектом закона Московской области «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат муниципальных образований Московской области». Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Барсукова.

Владимир Барсуков: «Данный законопроект внесен общественной палатой Московской области и разработан в связи с необходимостью повысить уровень нормативно-правового регулирования порядка формирования общественных палат муниципальных образований Московской области и правовой регламентации их деятельности в соответствии с соответствующими нормами, предусмотренными Федеральным законом № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Московская область — это первый субъект Российской Федерации, в котором будет принят соответствующий региональный закон.

Законопроект был принят за основу 30 мая 2024 г.

Поступили поправки от общественной палаты Московской области, правового управления губернатора Московской области и заключение государственно-правового управления думы.

Итоговая редакция была законопроекта согласована с субъектом законодательной инициативы.

На заседании проект был принят в целом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.