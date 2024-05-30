Депутат Барсуков выступил на 86-м заседании МОД

Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков выступил на 86-м заседании Московской областной думы с докладами о законопроектах. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Барсукова.

1) Проект закона Московской области «О внесении изменений в некоторые законы Московской области об организации местного самоуправления на территориях муниципальных образований Московской области» был разработан Комитетом по местному самоуправлению с целью приведения в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно со ст. 91 о наименованиях муниципальных образований.

Согласно статье, наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование.

В связи с этим, проектом закона в законы Московской области об организации местного самоуправления на территориях муниципальных образований Московской области в наименования городских округов добавляется Московская область.

2) Законопроект Московской области «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат муниципальных образований Московской области» (№ 946па) был внесен Общественной палатой Московской области и разработан в связи с необходимостью повысить уровень нормативно-правового регулирования порядка формирования общественных палат муниципальных образований Московской области и правовой регламентации их деятельности в соответствии с соответствующими нормами, предусмотренными Федеральным законом № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Проект был одобрен постановлением МОД 22 июня 2023 г. № 28/58-П.

После одобрения поступило много существенных замечаний и предложений от правовых управлений МОД и губернатора МО, прокуратуры МО. Было проведено несколько рабочих совещаний, по результатам которых Общественная палата МО совместно с комитетом доработали проект, где полностью переработана статья 8 проекта закона о порядке формирования общественных палат муниципальных образований.

Законопроект предлагает такой порядок:

Одна треть состава Общественной палаты формируется и утверждается Общественной палатой МО;

Одна треть состава Общественной палаты формируется главой муниципального образования МО и утверждается представительным органом муниципального образования МО;

Члены Общественной палаты, утвержденные Общественной палатой МО, и члены Общественной палаты, утвержденные представительным органом муниципального образования, определяют состав остальной одной трети членов Общественной палаты из списка кандидатов, выдвинутых при формировании Общественной палаты, но не вошедших в ее состав.

Из проекта закона исключены нормы о финансовом обеспечении деятельности общественных палат муниципальных образований.

Также законопроектом устанавливается, что:

Общественная палата разрабатывает проект регламента Общественной палаты, проект внесения изменений в Регламент Общественной палаты и направляет в Общественную палату Московской области для получения консультаций и рекомендаций, а затем утверждает свой Регламент.

Порядок, сроки формирования и количественный состав Общественной палаты устанавливаются нормативным правовым актом муниципального образования Московской области с учетом положений настоящей статьи, консультаций и рекомендаций Общественной палаты Московской области.

Оба законопроекта были поддержаны депутатами и приняты в целом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.