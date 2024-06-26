Депутат Барсуков провел расширенное заседание

сегодня в 18:08

В Московской областной думе председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков провел расширенное заседания комитета с участием представителей городского округа Люберцы Московской области, министерства территориальной политики МО, управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора МО, совета муниципальных образований Московской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

В ходе заседания обсудили следующие вопросы:

— проект закона Московской области № 1509па «О внесении изменения в закон Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Московской области, и муниципальных служащих муниципальных образований Московской области», который был внесен губернатором Московской области;

— проект закона Московской области № 1488па «О внесении изменений в закон Московской области «О границе городского округа Люберцы“ и закон Московской области «Об организации местного самоуправления на территории Раменского муниципального района», внесен советом депутатов городского округа Люберцы Московской области;

— проект закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;

— проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О развитии сельского хозяйства в Московской области»

Проекты законов Московской области № 1509па и № 1488па будут вынесены на рассмотрение на 89-е заседание Московской областной думы, прямая трансляция 27 июня 2024 в 11-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.