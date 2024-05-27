Депутат Барсуков поздравил с 75-летием Рязанский агротехнический университет

Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков накануне принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия со дня основания ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнический университет имени П. А. Костычева». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Владимир Барсуков поздравил с юбилеем коллектив университета, выпускников разных лет. Выразил уверенность, что университет продолжит замечательную традицию по выпуску высококлассных специалистов для развития агропромышленного комплекса не только Рязанской, но и других областей.

Также он вручил награды комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам по поручению председателя комитета, академика РАН Владимира Кашина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.