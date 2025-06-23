Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В День памяти и скорби делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым приняла участие в церемонии возложения венка к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Ровно в 4 утра 22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории нашей страны. Война, которая унесла миллионы жизней, оставила раны в сердцах миллионов семей и навсегда изменила судьбу поколений. Сегодня мы скорбим по всем, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб от голода и лишений в тылу. Мы никогда не забудем подвиг наших солдат, мужество партизан и стойкость тружеников тыла», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Вместе с председателем Мособлдумы цветы к мемориалу возложили главы городских округов Подмосковья, участники спецоперации, выпускники Московской областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Как отметил Игорь Брынцалов, участие представителей молодого поколения в таком важном мероприятии стало доброй, правильной традицией. Именно они будут нести славную историю своей страны дальше и передавать знания уже следующим поколениям.

«Рассказы ветеранов, письма с фронта, семейные истории — это не просто воспоминания, они, как завещание будущим поколениям. Важно нести эти бесценные знания, полученные от прадедушек и прабабушек, сквозь года, делиться ими с подрастающим поколением. Только так мы сохраним нашу историю и не позволим исказить ее. Сегодня именно за это в зоне спецоперации сражаются наши парни, продолжая бравое дело своих дедов-героев. И сегодня некоторые из них с нами. И в этом настоящая сила преемственности поколений», — сказал он.

Участники церемонии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны воинов минутой молчания. В завершении состоялся торжественный марш роты Почетного караула и военного оркестра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.