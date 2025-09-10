Делегация из Китая посетила Подмосковье с рабочим визитом

Визит прошел в рамках многолетнего сотрудничества между Мособлдумой и комитетом собрания народных представителей провинции Цзянсу.

В рамках визита коллег из Китая ожидала насыщенная программа. В ходе рабочей встречи с депутатами Мособлдумы обсуждались вопросы сотрудничества и обмена опытом.

На следующий день представители провинции Цзянсу посетили Коломенский перинатальный центр, где ознакомились с передовыми медицинскими практиками региона. Это мощнейшее многопрофильное учреждение, оказывающее всестороннюю последовательную медицинскую помощь женщинам и новорожденным высшей категории сложности.

Гостей из Китая, где вопросы демографии также являются приоритетом, особо заинтересовала комплексная система мониторинга состояния матери и ребенка, а также высочайшие показатели выхаживания новорожденных с очень низкой массой тела.

Член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владислав Мирзонов пояснил гостям, что в Подмосковье выстроена трехуровневая система специализации перинатальных центров.

«Первый уровень наблюдения — женская консультация. Когда женщина забеременела, она обращается в женскую консультацию и ставится на учет уже в самом начале срока. При подозрении на какие-либо отклонения, ребенок передается под наблюдение специализированных учреждений. У каждого перинатального центра есть своя специализация. Если роды спокойные, то есть без патологии, то это роддома первого уровня, близкой доступности. Если патология более выраженная — это уже роддома второго уровня. И, соответственно, специализированные роды — это уже перинатальные центры третьего уровня», — сказал Мирзонов.

Далее делегация направилась в подмосковный «Протэкс-Центр», специализирующийся на оказании бесплатных услуг по протезированию и реабилитации российских военнослужащих. Центр оснащен современным профильным оборудованием. Лечение пациентов включает в себя физиотерапию, массаж, водные процедуры. При необходимости бойцы могут получить профессиональную психологическую помощь.

Отдельная часть визита была посвящена знакомству с культурно-историческим наследием Подмосковья. Делегация посетила древний Коломенский кремль, а также Музей коломенской пастилы. В атмосфере фабричной лавки XIX века гостям рассказали о старинных рецептах и технологии производства знаменитого лакомства из яблочного пюре.

Финальной частью программы стало знакомство с подмосковным агропромом. Делегаты посетили современное молочное производство агрохолдинга «ОСП Агро» в Озерах.

Рабочий визит коллег из Китая в Подмосковье позволил выстроить предметный диалог, обменяться опытом и продемонстрировать реальные достижения Московской области в ключевых сферах: здравоохранении, культуре и сельском хозяйстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.